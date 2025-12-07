Acessibilidade

07 de Dezembro de 2025 • 17:39

Buscar

Últimas notícias
X

Procissão e missa marcam feriado de Imaculada Conceição em Aquidauana

A Paróquia Imaculada Conceição realiza programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas

Da redação

Publicado em 07/12/2025 às 10:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vitor Righetti

Aquidauana celebra nesta segunda-feira (8) o Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, feriado municipal dedicado à padroeira da cidade. A Paróquia Imaculada Conceição realiza programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas.

De acordo com a organização, a concentração para a procissão será às 17h, na Praça dos Estudantes. A caminhada segue às 17h30, encerrando na igreja matriz, onde será celebrada a Santa Missa às 19h. O tema deste ano é “Mãe Imaculada, Porta da Esperança”.

A paróquia reforça o convite para que fiéis e famílias vivam um momento de fé e participação comunitária. A celebração integra o calendário religioso local e marca uma das datas mais importantes para os católicos de Aquidauana.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• 4ª Costelada da Paróquia Imaculada Conceição acontece neste domingo

• Paróquia Imaculada Conceição divulga programação para a Semana Santa

• Orgulho da cultura de MS: Morte de Conceição dos Bugres completa 40 anos

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

IFMS Aquidauana realiza visita técnica em Foz do Iguaçu

Cidadania

Projeto Pelotão Esperança forma nova turma em cerimônia emocionante no 9º BECmb

Atenção

Aquidauana promove oficinas sobre higiene e manipulação de alimentos

Moto atinge ônibus estacionado e deixa dois feridos em Aquidauana

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Acidente

Moto atinge ônibus estacionado e deixa dois feridos em Aquidauana

Publicidade

Pleito

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

ÚLTIMAS

Sistema penitenciário

MS registra mais de 73% da população prisional em atividades educacionais

O governador Eduardo Riedel, que participou do evento, reforçou o compromisso com o fortalecimento da Polícia Penal

Educação

Anastácio realiza cerimônia de formatura das turmas do Pré II

O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções, que recebeu familiares, membros da comunidade escolar, autoridades e convidados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo