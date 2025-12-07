Procissão e missa marcam feriado de Imaculada Conceição em Aquidauana

A Paróquia Imaculada Conceição realiza programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas
Vitor Righetti
Aquidauana celebra nesta segunda-feira (8) o Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, feriado municipal dedicado à padroeira da cidade. A Paróquia Imaculada Conceição realiza programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas.
De acordo com a organização, a concentração para a procissão será às 17h, na Praça dos Estudantes. A caminhada segue às 17h30, encerrando na igreja matriz, onde será celebrada a Santa Missa às 19h. O tema deste ano é “Mãe Imaculada, Porta da Esperança”.
A paróquia reforça o convite para que fiéis e famílias vivam um momento de fé e participação comunitária. A celebração integra o calendário religioso local e marca uma das datas mais importantes para os católicos de Aquidauana.
