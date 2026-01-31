Produção de rapadura preserva história e identidade da família Jordão na Aldeia Bananal

Segundo Josias Ramires, cacique da Aldeia Marçal de Souza, recordar a caminhada da família Jordão é também valorizar a cultura e a economia tradicional indígena.
O Pantaneiro
A produção artesanal de rapadura na Aldeia Bananal, em Aquidauana (MS), vai muito além do trabalho no engenho. Ela carrega a história, a resistência e a identidade da família Jordão, referência de dedicação e dignidade para a comunidade indígena da região.
Relembrar essa trajetória é manter viva a memória de Eugênio Jordão e Dalvina Gonçalves Jordão, que hoje vivem nas lembranças e nos ensinamentos deixados para as novas gerações. Grandes produtores de rapadura, farinha e melado, o casal construiu sua história com muito esforço, força e compromisso com o trabalho coletivo, tornando-se exemplo dentro da aldeia Bananal.
Segundo Josias Ramires, cacique da Aldeia Marçal de Souza, recordar a caminhada da família Jordão é também valorizar a cultura e a economia tradicional indígena. “É sempre bom relembrar a nossa história. A história da família Jordão representa luta, trabalho e dignidade. Esse legado permanece vivo em nossos corações e na caminhada da família”, destaca.
A produção de rapadura, feita de forma artesanal, atravessou gerações e continua sendo símbolo de resistência cultural e sustento para muitas famílias. Mais do que um produto, ela representa conhecimento tradicional, transmitido com paciência e respeito à terra.
A memória de Eugênio e Dalvina Jordão segue presente não apenas na produção agrícola, mas na inspiração que deixaram para filhos, netos e toda a comunidade. A história da família Jordão é, acima de tudo, a história de um povo que valoriza suas raízes, honra seus antepassados e segue construindo o futuro com trabalho e união.
Clima
Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana
Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino
Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro
Sorte
Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Despedida
Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS