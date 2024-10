Produtora de Aquidauana sai para coleta dos ovos em galinheiro e se surpreende "Já estavam cozidos"

Arquivo pessoal

Em Aquidauana, a intensa onda de calor tem causado situações inusitadas e preocupantes na agricultura local. Na Chácara Vitória, localizada na região do Morrinho, a proprietária Rose Neide compartilhou uma experiência surpreendente.

Nesta terça-feira (08/10), ao realizar a coleta diária de seus ovos caipiras por volta das 16 horas, Rose deixou cair um dos ovos sem querer, que se quebrou no chão. Para sua surpresa, a clara estava parcialmente cozida, um indicativo do calor extremo que tem afetado a região.

Rose Neide, que mora na propriedade desde 2010, afirmou que nunca havia presenciado algo semelhante. “Esse calor está muito complicado. Já perdemos duas frangas e estamos tendo que milhar o galinheiro três vezes por dia”, comentou. Ela também expressou preocupação com a saúde das aves, já que a temperatura elevada tem feito com que a água dos bebedouros esquente rapidamente, dificultando a hidratação dos animais. “Precisamos trocar a água diversas vezes ao dia para que elas consigam beber”, explicou, demonstrando sua apreensão com o bem-estar de seus animais.

A situação evidencia não apenas os impactos diretos do clima extremo sobre a produção rural, mas também a necessidade de medidas adequadas para garantir a saúde e a sobrevivência dos animais em um cenário cada vez mais desafiador.

Para a professora da disciplina de avicultura, do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Aquidauana, Sra Elis Regina de Moraes Garcia, sugere que a situação descrita pode ter sido causada pelas elevadas temperaturas. Quando expostos a altas temperaturas, os ovos armazenados tendem a apresentar um conteúdo interno mais líquido. No entanto, fatores como o ambiente de criação das aves e o tipo de ninho utilizado podem agravar as condições climáticas, aumentando ainda mais a temperatura do local onde a postura dos ovos é realizada. Esses elementos, somados ao tempo que permanecem no ninho antes da coleta, podem levar à cocção dos ovos. Diante desse cenário, a professora recomenda que, em períodos de altas temperaturas, além dos cuidados com as aves, sejam realizadas coletas mais frequentes dos ovos, a fim de evitar possíveis perdas.