Produtores Aquidauana conhecem detalhes do Pronaf Microcrédito

O programa é especialmente destinado a pequenos produtores, incluindo indígenas, assentados, pescadores, extrativistas e quilombolas / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Pequenos produtores rurais de Aquidauana participaram, nesta terça-feira (16), de uma reunião voltada à apresentação das linhas de financiamento do Pronaf Microcrédito (Grupo B), programa destinado à agricultura familiar. O encontro, realizado no município, teve como objetivo esclarecer dúvidas, orientar sobre as regras de acesso e explicar o funcionamento do crédito.

Estiveram presentes no evento o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, e o diretor-executivo do Gabinete, Alex Mello, além dos vereadores Marquinhos Taxista e Fred Frank, este último também presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. A reunião contou ainda com representantes da Caixa Econômica Federal, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da empresa Cactvs, credenciada para operar o programa.

Produtores de assentamentos, distritos e comunidades rurais do município puderam conhecer as condições do Pronaf B, voltado a famílias com renda bruta anual de até R$ 50 mil. O programa é especialmente destinado a pequenos produtores, incluindo indígenas, assentados, pescadores, extrativistas e quilombolas.

Foram apresentadas as linhas de crédito disponíveis, com valores que variam de R$ 4 mil a R$ 15 mil, podendo alcançar até R$ 35 mil por família. Os participantes receberam orientações sobre o processo de contratação, que será realizado por meio da empresa Cactvs, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

A Prefeitura de Aquidauana atua como parceira na iniciativa e, junto com a Caixa e a Cactvs, apoiará a organização de um mutirão de atendimentos para os produtores interessados em aderir ao programa. A ação visa facilitar o acesso ao crédito e fortalecer a agricultura familiar na região, contribuindo para o desenvolvimento rural sustentável do município.

