Produtores da agricultura familiar de Aquidauana participaram do Pantanal Tech

Os produtores da agricultura familiar de Aquidauana dos Assentamentos Indaiás I, II, II e IV e das aldeias indígenas do município participaram da primeira edição do Pantanal Tech MS, realizado pela UEMS, nos dias 28 e 29 de junho, no campus de Aquidauana.

O Pantanal Tech MS promoveu vitrines, palestras, exposições e rodas de conversa voltadas ao desenvolvimento sustentável do Pantanal, envolvendo agricultura familiar, agroindústria, agronegócio, agropecuária sustentável, economia criativa, empreendedorismo, geração de renda, inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade e turismo.

Ciente das temáticas e palestras gratuitas promovidas no evento, a Secretaria Municipal de Produção mobilizou e convidou os pequenos produtores da agricultura familiar para participarem.

De acordo com Cipriano Mendes, secretário municipal de Produção, cerca de 200 agricultores aquidauanenses estiveram no evento, participando das palestras e trocas de experiências.

No auditório da UEMS, os produtores de Aquidauana participaram da Conferência 04 “Sociobiodiversidade e agricultura familiar: ações e perspectivas e compras públicas para agricultura familiar”, promovida pela AGRAER, proferidas pelas profissionais Raquel Pereira de Souza e Joseane Costa.

Conforme destacou o secretário municipal de Produção Cipriano Mendes, essas ações trazem novos conhecimentos aos produtores, auxiliando na melhoria e valorização das produções.

“Essas palestras garantem aos nossos produtores a possibilidade de melhorarem suas produções. bem como, conhecerem e adaptarem novas técnicas, novas formas de trabalho e de diversificação das culturas produzidas. Vivemos num ambiente pantaneiro e temos que fortalecer nossa produção de maneira sustentável”, afirmou o secretário Cipriano Mendes.