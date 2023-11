Produtores do Indaiá comemoram lavoura e esperam colheita farta

Produtores colhem em Aquidauana / Divulgação

Com as últimas chuvas de setembro e outubro, as lavouras na região dos Assentamentos Indaiás se desenvolveram muito bem. Prova disso, é a fartura que será a colheita de frutas para esse fim de ano.

Para conferir o andamento da produção, a secretária municipal de Produção, Paula Polini esteve visitando os produtores da agricultura familiar dos Assentamentos Indaiás II e III, que fornecem seus produtos na cidade e, também, para a merenda escolar do município.

A primeira visita aconteceu na chácara Santo Expedito, propriedade do casal Gentil Martins Aleixo e Ondina Ramos Martins. Eles já vendem seus produtos para a merenda da Rede Municipal de Aquidauana há cerca de três anos.

Ao longo do tempo, com a venda sempre aumentando, pagamento em dia, eles sentiram-se ainda mais motivados, a produção foi crescendo e, só este ano, o casal de produtores vai colher a 2ª safra de abacaxis, melancias, abóboras e quiabos.

De acordo com os produtores Gentil e Ondina somente para esta 2ª safra estimam colher 5 mil quilos de melancias, 3 mil quilos de abóboras e 7 mil quilos de abacaxis. Atualmente, na chácara Santo Expedito são plantadas 05 variedades de melancia: Red Heaven, Manchester, Top Gun, Vinte e Um e Olimpia.

Conforme explicou a secretária Paula Poline, o prefeito Odilon Ribeiro sempre solicita que a secretaria acompanhe in loco os produtores da fase do plantio até a colheita.

“A gente vem, confere a produção, conversa, escuta as demandas e sugestões dos nossos agricultores familiares. Com esse diálogo e proximidade com eles, fortalecemos mais a nossa parceria prefeitura-produtor”, completou a secretária Paula.

Também acompanhou a visita, o engenheiro agrônomo Roniedison da Silva Menezes, do SENAR, entidade que também presta assistência técnica aos produtores. “Viemos aqui junto com a secretária Paula, reforçar o convite para os produtores dos Indaiás participarem da Chamada Pública que está aberta e vai até o próximo dia 13 de novembro, e que tem por objetivo a aquisição de alimentos proveniente da agricultura familiar”, detalhou Roniedison.

Os agricultores Gentil e Ondina, explicaram que, além do apoio da prefeitura, da assistência do Senar, eles também se dedicam no dia a dia, cuidando de cada detalhe da produção. Também investiram na aquisição de calcário, adubos e sistema de irrigação, o que ajudou e muito no desenvolvimento e aumento da produção.

Apoio Logístico

A Prefeitura de Aquidauana via Secretaria Municipal de Produção desenvolve com os produtores dos assentamentos Indaiás uma parceria ajudar quem está iniciando e, também, quem está querendo ampliar sua produção.

A Secretaria Municipal de Produção é responsável por todo o apoio logístico para os agricultores, entra com os serviços de gradeação (preparo do solo), máquinas e operadores, frete para o transporte de calcários e adubos e, principalmente, dá o suporte para os produtores se organizarem e se documentarem para venderem nas chamadas públicas para a merenda escolar do município.

Esta iniciativa da Prefeitura de Aquidauana tem proporcionado aos produtores uma fonte segura de renda, além de também, fomentar a geração de emprego, pois muitos desses produtores aumentaram sua produção, estão diversificando as espécies de hortifrutis e, agora, já começam a contratar mão de obra para plantação e colheita.

Serviço– Mais informações sobre os serviços da Secretaria de Produção de Aquidauana, os interessados podem ir até a sede da secretaria, na rua Giovani Toscano de Brito, n° 2765, bairro Santa Terezinha (ao lado CAPS); telefone/whatsapp: 3241-5874.