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Professor aquidauanense assumirá Superintendência do Patrimônio da União em MS

Docente da área de administração no IFMS de Aquidauana, Robson Lubas Arguelho já cumpre agenda institucional em Brasília e a expectativa é de que a portaria de nomeação seja publicada nos próximos dias.

Rhobson 2

Publicado em 24/05/2026 às 08:46

Atualizado em 24/05/2026 às 08:52

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O professor aquidauanense Robson Lubas Arguelho será o novo Superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU/MS). A nomeação deverá ser oficializada nos próximos dias por meio de publicação no Diário Oficial da União. A Portaria nº 552, de 20 de maio de 2026, que autorizou sua cessão pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), foi publicada, etapa necessária para a assunção da nova função. Robson já cumpre agenda institucional em Brasília e a expectativa é de que a portaria de nomeação seja publicada nos próximos dias.

Servidor de carreira do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Robson possui trajetória marcada pela atuação na educação, gestão pública e construção de políticas institucionais. Professor de carreira na área de Administração, reúne formação acadêmica multidisciplinar: é bacharel em Administração, advogado, licenciado para a educação profissional, especialista em Sistemas de Informação e mestre em Gestão Pública pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Além da atuação docente, acumula experiência em funções estratégicas na Administração Pública e Educacional. Ao longo de sua trajetória no IFMS, exerceu cargos de gestão relevantes, entre eles os de Diretor de Relações Institucionais e Diretor Executivo da Reitoria, desempenhando atividades ligadas ao fortalecimento institucional, ao desenvolvimento de parcerias, à articulação estratégica, à gestão sistêmica e ao aperfeiçoamento das políticas institucionais.

Atualmente, também ocupa uma cadeira no Conselho Superior do IFMS, representando o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), entidade representativa dos professores e técnicos administrativos da instituição.

Recentemente, Robson retornou ao IFMS após período de atuação no Governo Federal, quando esteve requisitado para atuar junto ao Ministério da Justiça, integrando a Coordenação-Geral de Normatização da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Durante sua passagem pela Agência, participou de atividades relacionadas à elaboração de instrumentos normativos, regulamentação, interpretação de dispositivos legais e construção de políticas voltadas à proteção de dados pessoais no Brasil.

Na Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Robson substituirá o professor Tiago Botelho, que deixou a função após licenciar-se para participar do processo eleitoral deste ano.

A transição ocorre em um momento considerado histórico para a SPU/MS. Sob a gestão de Tiago Botelho, a unidade sul-mato-grossense alcançou destaque nacional ao sair da 16ª colocação e atingir o 1º lugar em desempenho entre todas as Superintendências do Patrimônio da União do Brasil.

Ao longo desse período, mais de R$ 350 milhões em imóveis e áreas públicas foram destinados à execução de políticas públicas em Mato Grosso do Sul, fortalecendo ações nas áreas de habitação, infraestrutura, regularização fundiária, desenvolvimento social e ampliação de serviços públicos.

Questionado sobre as expectativas para o novo desafio, Robson destacou o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido e manter o padrão de excelência alcançado pela equipe da SPU/MS.

"Recebo essa missão com grande responsabilidade. Nosso compromisso é manter Mato Grosso do Sul no topo, garantindo que a SPU continue sendo referência nacional em entregas e resultados. O professor Tiago Botelho encontrou a Superintendência na 16ª colocação e a entregou em primeiro lugar no país. Isso representa muito trabalho, dedicação e compromisso com a população sul-mato-grossense", afirmou.

Robson também agradeceu a confiança depositada em seu nome e reforçou a importância da articulação política e institucional para a continuidade dos projetos em andamento.

"Agradeço a oportunidade e a confiança da bancada federal e estadual do Partido dos Trabalhadores. Registro também um agradecimento especial ao deputado federal e presidente estadual do PT em Mato Grosso do Sul, Vander Loubet, pela confiança depositada e pelo compromisso permanente com o fortalecimento das políticas públicas no estado. Vamos trabalhar para ampliar e fortalecer as ações do Governo Federal em Mato Grosso do Sul, sob a liderança do presidente Lula. Há diálogos importantes já iniciados e um caminho muito amplo ainda a ser percorrido em benefício da população", declarou.

O futuro superintendente destacou ainda que pretende dar continuidade ao diálogo institucional já construído, fortalecendo parcerias e ampliando a atuação da SPU/MS em todas as regiões do estado.

Com a chegada de Robson Lubas Arguelho, a expectativa é de continuidade de uma gestão voltada ao fortalecimento das políticas públicas e à utilização estratégica do patrimônio público como instrumento de desenvolvimento e transformação social em Mato Grosso do Sul.

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