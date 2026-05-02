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Professor aquidauanense integra missão científica na China e amplia cooperação internacional

Fernando Rodrigo Farias, Coordenador do curso de Mestrado em Geografia do Campus de Aquidauana da UFMS apresentou o seu projeto que busca identificar tecnologias chinesas aplicáveis à agricultura familiar brasileira

Redação

Publicado em 02/05/2026 às 09:15

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Entre os dias 1º e 22 de abril de 2026, professores e estudantes de pós-graduação de sete instituições brasileiras participaram de uma missão acadêmica na China com foco em intercâmbio científico e cooperação internacional. A iniciativa reuniu representantes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Instituto Federal Catarinense (IFC).

A missão foi realizada no âmbito de dois projetos de pesquisa voltados às relações Brasil-China. O primeiro, sobre geoeconomia verde e cadeias agroalimentares, é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenado pela professora Lisandra Lamoso. O segundo, com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), investiga a cooperação na mecanização da agricultura familiar, com foco no estado de Mato Grosso do Sul.

Entre os participantes esteve o professor Fernando Rodrigo Farias, Coordenador do curso de Mestrado em Geografia do Campus de Aquidauana da UFMS, que atua em áreas como geografia econômica e relações internacionais. O projeto do qual faz parte busca identificar tecnologias chinesas aplicáveis à agricultura familiar brasileira, além de analisar o perfil e as necessidades dos produtores rurais para adoção de maquinário específico.

A agenda começou em Xangai, com visita à Universidade Tongji, referência em planejamento urbano. Em seguida, o grupo esteve em Hangzhou, na Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, e depois em Fuzhou, onde participou de encontros no Instituto de Estudos Marxistas local.

A etapa final ocorreu em Pequim, com atividades na Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS), além de visitas técnicas a áreas rurais e empresas do setor agrícola e tecnológico. Também houve reuniões com órgãos governamentais chineses ligados à agricultura e ao comércio internacional.

Durante a missão, os pesquisadores brasileiros apresentaram iniciativas como o Observatório de Geoeconomia e Análise Socioespacial Regional, ampliando o diálogo acadêmico e abrindo caminhos para futuras parcerias. A experiência reforça o papel da cooperação internacional no avanço da ciência e no desenvolvimento de soluções para desafios comuns, especialmente no setor agrícola.

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