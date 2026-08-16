Professor de Aquidauana é preso suspeito de estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, cumpriu na tarde deste domingo (16) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 55 anos, investigado por suspeita de estupro de vulnerável.

O investigado é professor da rede estadual de ensino em Aquidauana. Ele foi localizado e preso no interior de um hotel no município de Anastácio (MS).

A prisão preventiva havia sido solicitada pela Polícia Civil e posteriormente deferida pelo Poder Judiciário após as diligências realizadas no curso da investigação.

Investigação começou após relato de familiar

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, a investigação teve início na sexta-feira (14), após a mãe de uma adolescente relatar às autoridades ter tomado conhecimento de possíveis condutas de natureza sexual atribuídas ao investigado contra a vítima, no ambiente familiar.

Durante a apuração, a adolescente teria relatado à mãe comportamentos considerados inadequados por parte do suspeito. Outras informações relacionadas ao investigado também passaram a ser verificadas pelos investigadores.

A Polícia Civil apurou ainda informações de que o homem teria fornecido bebida alcoólica à adolescente. A circunstância passou a integrar o conjunto de fatos investigados.

Suspeito foi localizado em Anastácio

Após o início das diligências, investigadores realizaram buscas em diferentes endereços relacionados ao suspeito, mas não conseguiram localizá-lo inicialmente.

Diante dos elementos reunidos durante a investigação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, medida que foi deferida pela Justiça.

Com a continuidade dos trabalhos, os investigadores conseguiram localizar o homem em um hotel em Anastácio. No local, foi cumprida a ordem judicial de prisão preventiva.

Após a captura do homem, de 55 anos, foi conduzido para as providências legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Proteção de crianças e adolescentes

A Polícia Civil reforçou seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes, especialmente na apuração de denúncias envolvendo crimes contra a dignidade sexual e outras formas de violência.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias dos fatos. O homem é investigado e não foi condenado pelos fatos relatados; a responsabilidade criminal deverá ser definida pela Justiça.