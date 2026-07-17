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MS Tênis Clube

Professor de tênis incentiva modalidade para todas as idades em Aquidauana

Cesar Ounap diz que as crianças podem iniciar o contato com o esporte ainda nos primeiros anos de vida

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 10:32

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O professor de tênis e administrador Cesar Ounap / Reprodução

A inauguração do MS Tênis Clube, realizada na noite de quarta-feira (15), em Aquidauana, também serviu para reforçar uma mensagem que vai além das quadras - a importância da prática esportiva para a saúde e a qualidade de vida. Durante o evento, o professor de tênis e administrador Cesar Ounap destacou que a modalidade é acessível para pessoas de diferentes faixas etárias, desde a infância até a terceira idade.

Segundo o professor, as crianças podem iniciar o contato com o esporte ainda nos primeiros anos de vida, sempre de forma lúdica e respeitando o desenvolvimento de cada uma.

"A partir dos três anos já é o ideal. Dois, três aninhos já dá para começar a praticar um pouquinho. É tudo bem interativo no começo. Quem é iniciante e já é mais velho também aprende com tranquilidade. É um esporte que exige um pouquinho de paciência, mas é maravilhoso. Quem começa a praticar não quer parar", afirmou.

Cesar explica que o tênis também não exige um grande investimento inicial. Conforme ele, o clube disponibiliza raquetes para os primeiros treinos e basta que o aluno utilize um calçado confortável, preferencialmente com solado adequado para a prática esportiva.

Outro ponto destacado foi a inclusão de praticantes da terceira idade. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de pessoas com mais de 60 anos praticarem a modalidade, Cesar respondeu de forma bem-humorada, citando alunos dessa faixa etária que conquistaram títulos no MS Open de Tênis, que teve a final realizada durante a inauguração do espaço.

"Pode [vir], também. Aqui não tem idade. Até os 100 anos estamos aqui, firmes e fortes. Está respirando, pode vir", brincou.

MS Tênis Clube fica na Rua João Dias, 1522, Loteamento Atlântico (antigo laticínio), bairro SerrariaMS Tênis Clube2

O incentivo acompanha a proposta do novo MS Tênis Clube, inaugurado nesta semana em Aquidauana. O espaço conta com três quadras de saibro e duas quadras de areia, oferecendo aulas para crianças, jovens e adultos, além de torneios, ranking mensal e atividades voltadas ao tênis, beach tênis e vôlei de praia.

Idealizado pelo médico Quelvin Cordeiro, o clube já reúne mais de 60 alunos e busca ampliar o acesso da população à prática esportiva, promovendo saúde, lazer e integração por meio do esporte. Atualmente, o funcionamento ocorre diariamente, das 07h às 10h e das 16h às 21h30.

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