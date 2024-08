Professor fica ferido em acidente de moto no Nova Aquidauana

O Pantaneiro

Um professor ficou ferido após se envolver em um acidente com duas motocicletas em Aquidauana. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira (6), por volta das 7h, no início da MS-419, Estrada do Taboco, no bairro Nova Aquidauana.



Conforme apurado no local pelo jornal O Pantaneiro, o acidente envolveu duas motos e, após a colisão, um dos motociclistas envolvido fugiu do local.



O outro motociclista, um professor, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no local pelo Corpo de Bombeiros e não foi necessário seu encaminhamento ao Pronto-Socorro de Aquidauana.



A equipe da Polícia Militar também compareceu ao local para prestar apoio e auxiliar nas diligências relacionadas ao acidente.