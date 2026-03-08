Acessibilidade

08 de MarÃ§o de 2026 • 19:43

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
TrÃ¢nsito

Professor LÃ¡zaro Ã© transferido para a Santa Casa de Campo Grande apÃ³s acidente

Instrutor da Pestalozzi de Aquidauana foi encaminhado para capital com vÃ¡rios ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesÃµes na cabeÃ§a e no quadril.

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 08/03/2026 Ã s 18:11

Atualizado em 08/03/2026 Ã s 18:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

O professor de Educação Física Lázaro Antonio de Sena, que atua na Pestalozzi de Aquidauana, ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na noite desta semana, na Rua Antônio Campelo, no bairro Santa Terezinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta das 21h26 para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o professor caído no chão e sem capacete. Segundo informações repassadas no local, com a força da colisão ele foi arremessado por cima do carro, um Fiat Palio.

Lázaro apresentava vários ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesões na cabeça e no quadril. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado no local, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

De acordo com informações da família, devido à gravidade dos ferimentos o professor precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Em contato com a irmã da vítima, foi informado que ele voltou a recobrar a consciência e está lúcido, porém no aguardo do diagnóstico dos médicos.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

TENSÃƒO

Casal de Aquidauana estÃ¡ retido em navio em Dubai em meio a guerra

Tempo

Sol predomina em Aquidauana neste sÃ¡bado; mudanÃ§a no tempo pode trazer chuva amanhÃ£

Oportunidade

MS CidadÃ£o oferece serviÃ§os e exames Aquidauana neste sÃ¡bado

O evento integra ainda atividades de cultura, lazer e esporte: a Fundesporte disponibilizarÃ¡ brinquedos para as crianÃ§as e haverÃ¡ apresentaÃ§Ãµes musicais no palco da escola

Cultura

Museu de Arte Pantaneira estreia exposiÃ§Ã£o "Mulheres" com obras de artistas de Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

AÃ§Ã£o leva orientaÃ§Ãµes sobre dengue Ã  Aldeia Bananal em Taunay

ÃšLTIMAS

InteligÃªncia Artificial

Brasil se prepara para ser destaque em feira de tecnologia na Alemanha

DelegaÃ§Ã£o terÃ¡ 140 expositores da Ã¡rea industrial e 300 empresas

Melhorias

Mais de 100 toneladas de asfalto sÃ£o aplicadas em ruas de Nioaque sÃ³ na Ãºltima semana

As equipes da Secretaria Municipal de Obras tambÃ©m executaram serviÃ§os de recuperaÃ§Ã£o de estradas rurais, incluindo cascalhamento completo em algumas regiÃµes

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo