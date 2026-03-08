Professor LÃ¡zaro Ã© transferido para a Santa Casa de Campo Grande apÃ³s acidente

O Pantaneiro

O professor de Educação Física Lázaro Antonio de Sena, que atua na Pestalozzi de Aquidauana, ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na noite desta semana, na Rua Antônio Campelo, no bairro Santa Terezinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta das 21h26 para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o professor caído no chão e sem capacete. Segundo informações repassadas no local, com a força da colisão ele foi arremessado por cima do carro, um Fiat Palio.

Lázaro apresentava vários ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesões na cabeça e no quadril. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizado no local, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

De acordo com informações da família, devido à gravidade dos ferimentos o professor precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Em contato com a irmã da vítima, foi informado que ele voltou a recobrar a consciência e está lúcido, porém no aguardo do diagnóstico dos médicos.