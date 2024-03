Professora Lucimara Cavalcante morre em Aquidauana

Arquivo Pessoal

A professora da rede municipal, Lucimara Cavalcante, morreu ontem (26), em Aquidauana. Ela lutava contra um câncer.

Pela perda, a Secretaria Municipal de Educação emitiu nota de pesar. Confira:



"Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações. Mais do que uma excelente educadora, a professora Lucimara Cavalcante era uma amiga e inspiração para todos que a conheceram.



Sua paixão pelo ensino era contagiante. Sua dedicação aos alunos e à comunidade do CMEI Andréa Pace de Oliveira era inigualável.



Em suas aulas, a professora Lucimara criava um ambiente acolhedor e utilizava vários recursos produzidos por ela. Sua criatividade e seus dons, despertavam a curiosidade e o interesse dos alunos, tornando o aprendizado uma experiência prazerosa e significativa.



Era uma profissional exemplar, sempre buscando se aperfeiçoar e trazer o melhor para seus alunos. Sua partida precoce é uma perda irreparável para a educação municipal. No entanto, sua memória e seus ensinamentos continuarão a inspirar a todos que a conheceram.



Que Deus conforte sua família e amigos neste momento de dor e luto. A SEMED e a equipe do CMEI Andréa Pace de Oliveira, jamais esquecerá a Professora Lucimara Cavalcante! Descanse em paz!"