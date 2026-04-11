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Professora Marinez Judith morre após complicações de saúde

O sepultamento está marcado para este sábado, às 16h, no cemitério municipal de Anastácio.

Redação

Publicado em 11/04/2026 às 08:15

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Faleceu na manhã desta sexta-feira (10) a professora aposentada Marinez Judith, após enfrentar graves complicações de saúde em Campo Grande.

Segundo informações, Marinez ficou internada por 10 dias, período em que esteve intubada, após apresentar um quadro de hemorragia digestiva que evoluiu para uma infecção generalizada. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu.

Reconhecida por sua dedicação ao ensino de geografia, Marinez deixa uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e pela formação de inúmeros alunos ao longo dos anos.

O velório acontece na Pax Universal, em Aquidauana. O sepultamento está marcado para este sábado, às 16h, no cemitério municipal de Anastácio.

Familiares, amigos e ex-alunos lamentam a perda e prestam homenagens à professora, lembrando seu legado de dedicação e carinho pela educação.

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