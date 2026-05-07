Professora Veida Flausino Godoy morre aos 77 anos

Faleceu nesta quinta-feira (7), em Aquidauana, a professora aposentada Veida Flausino Godoy, reconhecida por sua importante trajetória na educação e pela contribuição na formação de profissionais da região.

Respeitada docente de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana, Dona Veida dedicou grande parte de sua vida ao ensino, deixando um legado marcado pelo compromisso com a educação, pelo amor ao conhecimento e pela dedicação aos alunos.

Ao longo de sua carreira acadêmica, participou da formação de inúmeras gerações de estudantes, tornando-se referência em sua área de atuação e sendo lembrada com carinho por colegas, amigos e ex-alunos.

Neste momento de dor, familiares e amigos recebem manifestações de solidariedade e homenagens em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a educação em Aquidauana e região.

O velório acontece na Capela Pax Universal. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (7), às 17h, no Cemitério Municipal de Aquidauana, localizado na Rua Cassimiro Brum, nº 861, no Bairro Alto.

O jornal O Pantaneiro manifestou condolências aos familiares, amigos e ex-alunos pela perda.

“Seu legado permanecerá vivo através do conhecimento compartilhado e das vidas que ajudou a transformar.”