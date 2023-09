Professores e acadêmicos do curso de Geografia marcam presença em eventos de divulgação científica

Acadêmicos e professores participaram de eventos / Divulgação

Professores e acadêmicos do curso de Geografia do Câmpus de Aquidauana-MS, estiveram, nos meses de agosto e setembro, participando de uma série de atividades acadêmicas de divulgação científica em eventos.

A professora Dra. Lucy Ribeiro Ayach participou de uma mesa-redonda intitulada “Geografia e Meio Ambiente”, durante a realização da IV Semana Acadêmica do Curso de Geografia da FAENG em Campo Grande-MS. A professora debateu a participação dos conhecimentos geográficos aplicados à questão ambiental, expondo os principais encaminhamentos a seguir, bem como apresentando resultados de estudos de caso na região da Serra de Bodoquena e Rio Aquidauana. Em sua abordagem, a professora foi enfática para nos atentarmos às questões ambientais locais, uma vez que todos estamos sujeitos aos problemas relacionados.

No mesmo evento, o professor Dr. Emerson Figueiredo Leite debateu as “Geotecnologias na Geografia” em uma mesa-redonda. Para o professor, as geotecnologias são instrumentos importantes do fazer geográfico, e devem ser apropriados e utilizados nos diferentes contextos da Geografia enquanto ciência voltada a dar respostas aos problemas da sociedade. O professor fez uma explanação dos principais temas que envolvem a área de geotecnologias.

Ainda, neste mesmo evento, participaram a mestranda Edwina Santos da Costa, apresentando o trabalho “Mapeamento do uso e cobertura da terra da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Vermelho-MS”, e o acadêmico do curso de Geografia Luiz Felipe Oviedo das Neves que apresentou o trabalho “Análise de imagem de satélite e dados de uso e cobertura da terra do município de Miranda-MS”. Ambas as apresentações foram orais e os acadêmicos tiveram a oportunidade de trocar experiências com outros acadêmicos que participavam do evento.

Também, a Geografia do CPAQ esteve presente no 14° SINAGEO – Simpósio Nacional de Geomorfologia, que aconteceu na cidade de Corumbá / MS de 24 a 30 de agosto de 2023. Participaram do evento a Professora Dra. Elisângela Martins de Carvalho, o Mestrando Denilson Rocha dos Santos, a mestranda Aline Vargas de Moraes e o acadêmico Rafael de Souza Vieira. Além de participação em todas as atividades do evento, os acadêmicos apresentaram os trabalhos “Índice de dissecação do relevo de Aquidauana-MS”, “Trilhas turísticas como meio de divulgação de atributos geomorfológicos” e “Caracterização geomorfológica do Município de Miranda-MS”, respectivamente.

A participação em eventos científicos se constitui em momento importante de trocas e parcerias, de debate científico e permitem aos seus participantes acesso a novas informações no campo teórico e metodológico, bem como se constitui num espaço de motivação profissional.