Professores indígenas participam de formação continuada em Aquidauana

A capacitação teve como tema central as avaliações externas e a utilização da plataforma CAED (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O objetivo foi oferecer aos educadores um espaço de aprendizado, troca de experiências e aprofundamento de práticas pedagógicas voltadas à melhoria da aprendizagem dos alunos.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou nesta terça-feira (19) mais uma etapa da Formação Continuada para professores da rede municipal. O encontro aconteceu na Escola Municipal Indígena Francisco Farias, na Aldeia Água Branca, distrito de Taunay.

Participaram professores do Ensino Fundamental I e II das escolas das aldeias Água Branca, Limão Verde e de outras unidades da região indígena Taunay/Ipegue.

A jornada formativa foi conduzida pelos técnicos pedagógicos da SEMED, que apresentaram orientações e estratégias para aplicação e análise dos resultados das avaliações externas, além de destacar o uso pedagógico dos dados gerados pela plataforma CAED.

