Profissionais da gastronomia recebem capacitação com o TUR 360

Juliano Dervalho

A capacitação foi promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Sistema Fecomércio MS. O objetivo foi fortalecer a segurança alimentar, aprimorar a higiene na manipulação de alimentos e elevar o padrão de atendimento ao cliente — pilares fundamentais para a qualidade do turismo gastronômico da cidade.

Entre os dias 2 e 5 de junho, foi realizado em Aquidauana o curso “Boas Práticas para Serviço de Alimentação”, dentro do projeto TUR 360 – Capacitação Integrada. A formação, com carga horária de 16 horas, reuniu profissionais e empreendedores do setor gastronômico local na Escola Municipal Erso Gomes.

O secretário de Cultura e Turismo, Pedro Fialho, destacou a importância da iniciativa:

— Esses cursos mostram como a gestão do prefeito Mauro tem investido no desenvolvimento profissional da população. Capacitar é gerar oportunidades de emprego, renda e qualidade de vida para os aquidauanenses.

O curso faz parte do calendário permanente do programa TUR 360 – Capacitação Integrada, que continuará ao longo do ano com novas turmas e temas voltados ao fortalecimento do turismo local e à qualificação da mão de obra.

Com essa ação, Aquidauana reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável do setor turístico e com a valorização dos seus profissionais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!