Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), reuniu profissionais da Vigilância Sanitária, Biologia e Medicina Veterinária na manhã desta quarta-feira (09). O encontro foi voltado ao alinhamento das ações desenvolvidas no município.

A reunião foi realizada na sede da Vigilância Sanitária e teve como foco a integração entre as equipes que atuam em diferentes áreas da saúde pública. Durante o encontro, os profissionais compartilharam experiências, discutiram demandas da rotina e avaliaram a importância do trabalho conjunto.

Entre os temas relacionados à atuação das equipes estão a prevenção de riscos, fiscalização e controle sanitário, além de ações voltadas à saúde animal e à proteção da população.

Durante a reunião, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou a importância dos profissionais para o funcionamento das ações de saúde pública e aproveitou o encontro para parabenizar as categorias pelas respectivas datas comemorativas.

“Quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que realizam diariamente. São profissionais que exercem funções fundamentais para a saúde pública, atuando na prevenção, fiscalização, orientação e proteção da nossa população. É um trabalho que, muitas vezes, acontece de forma silenciosa, mas que tem um impacto muito importante na vida das pessoas”, afirmou.

O vereador Wezer Lucarelli (PSDB) também ressaltou a importância da atuação integrada entre as equipes e da valorização dos profissionais que trabalham na prevenção e proteção da saúde.

Já o vereador Genivaldo Montana (PSD) destacou a necessidade de reconhecer as diferentes áreas envolvidas nas ações de saúde pública e a contribuição de cada uma delas para a qualidade de vida da população.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçou que a integração entre os profissionais permite reunir diferentes conhecimentos e experiências para fortalecer as ações de prevenção e proteção desenvolvidas no município.

