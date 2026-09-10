Acessibilidade

10 de Setembro de 2026 • 11:37

Buscar

Últimas notícias
X
Reunião de alinhamento

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana

Encontro reuniu equipes de diferentes áreas da saúde pública; profissionais discutiram integração, prevenção de riscos e demandas do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 10/09/2026 às 11:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), reuniu profissionais da Vigilância Sanitária, Biologia e Medicina Veterinária na manhã desta quarta-feira (09). O encontro foi voltado ao alinhamento das ações desenvolvidas no município.

A reunião foi realizada na sede da Vigilância Sanitária e teve como foco a integração entre as equipes que atuam em diferentes áreas da saúde pública. Durante o encontro, os profissionais compartilharam experiências, discutiram demandas da rotina e avaliaram a importância do trabalho conjunto.

Entre os temas relacionados à atuação das equipes estão a prevenção de riscos, fiscalização e controle sanitário, além de ações voltadas à saúde animal e à proteção da população.

Durante a reunião, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou a importância dos profissionais para o funcionamento das ações de saúde pública e aproveitou o encontro para parabenizar as categorias pelas respectivas datas comemorativas.

“Quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que realizam diariamente. São profissionais que exercem funções fundamentais para a saúde pública, atuando na prevenção, fiscalização, orientação e proteção da nossa população. É um trabalho que, muitas vezes, acontece de forma silenciosa, mas que tem um impacto muito importante na vida das pessoas”, afirmou.

O vereador Wezer Lucarelli (PSDB) também ressaltou a importância da atuação integrada entre as equipes e da valorização dos profissionais que trabalham na prevenção e proteção da saúde.

Já o vereador Genivaldo Montana (PSD) destacou a necessidade de reconhecer as diferentes áreas envolvidas nas ações de saúde pública e a contribuição de cada uma delas para a qualidade de vida da população.

Profissionais da saúde discutem integração e prevenção em Aquidauana2

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçou que a integração entre os profissionais permite reunir diferentes conhecimentos e experiências para fortalecer as ações de prevenção e proteção desenvolvidas no município.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

MS Supera

Estudantes de Aquidauana e Anastácio são convocados para receber bolsa

Licitação

Definida empresa que fará obra na MS-345 em Aquidauana

Santa Terezinha

Bazar do CAPS terá peças artesanais a partir de R$ 5 em Aquidauana

Evento será realizado nesta quarta-feira; estarão disponíveis produtos que foram confeccionados pelos usuários do serviço

Saúde

Atendimento odontológico gratuito começa nesta quarta em Aquidauana

Publicidade

Ensino técnico integrado

IFMS encerra inscrições para 160 vagas em Aquidauana nesta terça

ÚLTIMAS

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Operação Independência contabilizou 33 acidentes entre os dias 04 e 07 de setembro; mais de 7 mil pessoas foram fiscalizadas pelas forças de segurança

Orgulho

Jovens enxadristas de Anastácio brilham com pódios no Pan-Americano

Delegação reuniu estudantes de diferentes escolas e conquistou colocações de 1º a 5º lugar; competição foi realizada em Ponta Porã

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo