Acessibilidade

17 de MarÃ§o de 2026 • 20:25

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PlanificaSUS

Profissionais da saÃºde participam de capacitaÃ§Ã£oÂ para fortalecerÂ cuidado em Aquidauana

Atividades seguem atÃ© quarta-feira (18) e incluem tutoria e escalonamento de necessidades em saÃºde mental

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 15:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante os encontros, os profissionais discutem estratÃ©gias relacionadas Ã  gestÃ£o do cuidado pela EstratÃ©gia SaÃºde da FamÃ­lia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), está realizando, até esta quarta-feira (18), uma série de workshops voltados ao PlanificaSUS. A iniciativa busca qualificar a organização da rede de atenção e fortalecer o cuidado prestado à população, aprimorando os serviços oferecidos na Atenção Primária à Saúde.

A proposta do PlanificaSUS é apoiar os municípios no aprimoramento da Atenção Primária, fortalecendo a integração entre os serviços e garantindo um acompanhamento mais organizado e resolutivo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A atividade tem como objetivo colocar em prática as estratégias discutidas durante a capacitação, contribuindo para efetivar o cuidado e ampliar a resolutividade da porta de entrada do sistema.

Durante os encontros, os profissionais discutem estratégias relacionadas à gestão do cuidado pela Estratégia Saúde da Família (ESF), com foco na organização do atendimento e na melhoria dos fluxos dentro da rede de saúde. Entre os temas abordados está o escalonamento das necessidades de cuidados em saúde mental, ferramenta que auxilia as equipes na identificação das demandas dos usuários e na definição do nível de atenção mais adequado para cada caso.

Os workshops também contam com o acompanhamento de tutores, que orientam, esclarecem dúvidas e contribuem com a aplicação das metodologias propostas pelo programa, fortalecendo o processo de qualificação da atenção à saúde.

Na semana seguinte aos workshops, os tutores do PlanificaSUS irão até as unidades da Estratégia Saúde da Família para desenvolver, juntamente com as equipes, planos de ação voltados à realidade de cada território. Essa etapa prática é fundamental para que as orientações teóricas se transformem em melhorias concretas no atendimento à população.

A capacitação contínua dos profissionais e a organização dos fluxos de cuidado são pilares para uma saúde pública de qualidade, e a Prefeitura de Aquidauana segue investindo na qualificação da rede para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e humanizado aos cidadãos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

AssistÃªncia social

Prefeitura de Aquidauana convoca beneficiÃ¡rios do Bolsa FamÃ­lia para reuniÃµes socioeducativas

PolÃ­cia

PM fecha ponto de venda de drogas em Aquidauana

OcorrÃªncia

Mulher Ã© presa por descumprimento de medida protetiva em Aquidauana

PM fecha ponto de venda de drogas em Aquidauana

Semana comeÃ§a com 18 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana pode ter chuva isolada nesta segunda-feira

PolÃ­cia

ColisÃ£o entre caminhÃ£o e carro deixa trÃªs mulheres feridas na entrada de Taunay

Publicidade

Oportunidade

Semana comeÃ§a com 18 vagas de emprego em Aquidauana

ÃšLTIMAS

EducaÃ§Ã£o

AnastÃ¡cio amplia Atendimento Educacional Especializado para mais duas escolas municipais

EstudantesÂ das escolas AlcebÃ­ades Alves de Albres e Teodoro Rondon passam a contar com suporte pedagÃ³gico no contraturno

TrÃ¡fico

PRF apreende quase 40 kg de skunk em duas aÃ§Ãµes na BR-262 em Miranda

TrÃªs pessoas foram presas em flagrante durante fiscalizaÃ§Ãµes em veÃ­culos de passeio e Ã´nibus de linha

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo