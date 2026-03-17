Profissionais da saÃºde participam de capacitaÃ§Ã£oÂ para fortalecerÂ cuidado em Aquidauana

Durante os encontros, os profissionais discutem estratÃ©gias relacionadas Ã gestÃ£o do cuidado pela EstratÃ©gia SaÃºde da FamÃ­lia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), está realizando, até esta quarta-feira (18), uma série de workshops voltados ao PlanificaSUS. A iniciativa busca qualificar a organização da rede de atenção e fortalecer o cuidado prestado à população, aprimorando os serviços oferecidos na Atenção Primária à Saúde.

A proposta do PlanificaSUS é apoiar os municípios no aprimoramento da Atenção Primária, fortalecendo a integração entre os serviços e garantindo um acompanhamento mais organizado e resolutivo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A atividade tem como objetivo colocar em prática as estratégias discutidas durante a capacitação, contribuindo para efetivar o cuidado e ampliar a resolutividade da porta de entrada do sistema.

Durante os encontros, os profissionais discutem estratégias relacionadas à gestão do cuidado pela Estratégia Saúde da Família (ESF), com foco na organização do atendimento e na melhoria dos fluxos dentro da rede de saúde. Entre os temas abordados está o escalonamento das necessidades de cuidados em saúde mental, ferramenta que auxilia as equipes na identificação das demandas dos usuários e na definição do nível de atenção mais adequado para cada caso.

Os workshops também contam com o acompanhamento de tutores, que orientam, esclarecem dúvidas e contribuem com a aplicação das metodologias propostas pelo programa, fortalecendo o processo de qualificação da atenção à saúde.

Na semana seguinte aos workshops, os tutores do PlanificaSUS irão até as unidades da Estratégia Saúde da Família para desenvolver, juntamente com as equipes, planos de ação voltados à realidade de cada território. Essa etapa prática é fundamental para que as orientações teóricas se transformem em melhorias concretas no atendimento à população.

A capacitação contínua dos profissionais e a organização dos fluxos de cuidado são pilares para uma saúde pública de qualidade, e a Prefeitura de Aquidauana segue investindo na qualificação da rede para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e humanizado aos cidadãos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!