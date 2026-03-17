Profissionais da saÃºde participam de capacitaÃ§Ã£oÂ para fortalecerÂ cuidado em Aquidauana

Atividades seguem atÃ© quarta-feira (18) e incluem tutoria e escalonamento de necessidades em saÃºde mental
Durante os encontros, os profissionais discutem estratÃ©gias relacionadas Ã gestÃ£o do cuidado pela EstratÃ©gia SaÃºde da FamÃlia / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), está realizando, até esta quarta-feira (18), uma série de workshops voltados ao PlanificaSUS. A iniciativa busca qualificar a organização da rede de atenção e fortalecer o cuidado prestado à população, aprimorando os serviços oferecidos na Atenção Primária à Saúde.
A proposta do PlanificaSUS é apoiar os municípios no aprimoramento da Atenção Primária, fortalecendo a integração entre os serviços e garantindo um acompanhamento mais organizado e resolutivo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A atividade tem como objetivo colocar em prática as estratégias discutidas durante a capacitação, contribuindo para efetivar o cuidado e ampliar a resolutividade da porta de entrada do sistema.
Durante os encontros, os profissionais discutem estratégias relacionadas à gestão do cuidado pela Estratégia Saúde da Família (ESF), com foco na organização do atendimento e na melhoria dos fluxos dentro da rede de saúde. Entre os temas abordados está o escalonamento das necessidades de cuidados em saúde mental, ferramenta que auxilia as equipes na identificação das demandas dos usuários e na definição do nível de atenção mais adequado para cada caso.
Os workshops também contam com o acompanhamento de tutores, que orientam, esclarecem dúvidas e contribuem com a aplicação das metodologias propostas pelo programa, fortalecendo o processo de qualificação da atenção à saúde.
Na semana seguinte aos workshops, os tutores do PlanificaSUS irão até as unidades da Estratégia Saúde da Família para desenvolver, juntamente com as equipes, planos de ação voltados à realidade de cada território. Essa etapa prática é fundamental para que as orientações teóricas se transformem em melhorias concretas no atendimento à população.
A capacitação contínua dos profissionais e a organização dos fluxos de cuidado são pilares para uma saúde pública de qualidade, e a Prefeitura de Aquidauana segue investindo na qualificação da rede para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e humanizado aos cidadãos.
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