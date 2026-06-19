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Capacitação

Profissionais de Aquidauana e Anastácio enaltecem curso que fortalece atendimento às mulheres

Capacitação reuniu cerca de 40 participantes dos dois municípios

Anibal Placêncio

Publicado em 19/06/2026 às 10:01

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Curso foi realizado no Centro de Convenções de Anastácio, na última semana / Divulgação

Profissionais de Aquidauana e Anastácio destacaram a importância do Curso de Fortalecimento da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, realizado nos últimos dias 10 e 11 de junho, no Centro de Convenções de Anastácio. A capacitação reuniu cerca de 40 participantes dos dois municípios e teve como objetivo qualificar o atendimento prestado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

A iniciativa foi voltada ao fortalecimento da atuação integrada entre os diversos serviços que compõem a rede de proteção, promovendo momentos de reflexão, troca de experiências e construção coletiva de estratégias para aprimorar os fluxos de atendimento e acolhimento.

Durante os dois dias da formação, foram discutidos temas essenciais para o enfrentamento da violência contra a mulher, como a articulação intersetorial dos serviços, a aplicação da Lei Maria da Penha, a institucionalização das políticas públicas voltadas às mulheres e a formalização das redes locais por meio de instrumentos normativos que garantam a continuidade das ações de proteção.

A coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Anastácio, Débora Lubas, avalia positivamente a iniciativa e ressalta a importância do fortalecimento da rede de atendimento. Segundo ela, a capacitação proporcionou um importante espaço de qualificação profissional e de integração entre os serviços. “Uma rede fortalecida é capaz de acolher, orientar, proteger e transformar vidas”, afirma.

A supervisora de Políticas Públicas para Mulheres de Aquidauana, Josilene Rodrigues Rosa, também destaca os resultados alcançados durante o curso. Conforme explica, a formação contribuiu para ampliar a integração entre os diversos serviços e instituições que atuam na promoção dos direitos humanos e no enfrentamento às violências contra mulheres e meninas, fortalecendo a articulação e a atuação conjunta da rede local.

De acordo com as organizadoras, investir na qualificação dos profissionais e na integração dos serviços é fundamental para ampliar o acesso aos direitos e oferecer respostas cada vez mais efetivas, humanizadas e acolhedoras às mulheres em situação de violência.

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