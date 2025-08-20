Profissionais de Aquidauana recebem capacitação em Primeiros Socorros

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Unidade de Acolhimento Provisório de Aquidauana sediou uma capacitação, na terça e quarta-feira (18 e 19) em Primeiros Socorros voltada a servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).



Participaram do treinamento assistentes sociais, psicólogos, coordenadores, atendentes e monitores que atuam diretamente no acolhimento de crianças, adolescentes e jovens.



O objetivo foi preparar os profissionais para agir em situações de emergência clínica ou traumática, prestando os primeiros cuidados até a chegada do atendimento especializado. Entre os temas abordados estavam engasgos, convulsões, quedas, fraturas, paradas cardiorrespiratórias, queimaduras, síncopes, sangramentos e sinais de acidente vascular cerebral (AVC).



A programação contou com aulas teóricas e práticas, permitindo a simulação de procedimentos adequados para diferentes ocorrências.



A capacitação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce, responsável técnica do SAMU, com apoio do técnico de enfermagem Charles Cristiano Barbosa.



Segundo o coordenador do SAMU, Heverton Bastos, a formação busca ampliar a preparação dos profissionais da rede de acolhimento para o atendimento inicial em situações de risco.

