20 de Agosto de 2025 • 16:11

Assistência Social

Profissionais de Aquidauana recebem capacitação em Primeiros Socorros

O objetivo foi preparar os profissionais para agir em situações de emergência clínica ou traumática

Da redação

Publicado em 20/08/2025 às 11:41

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Unidade de Acolhimento Provisório de Aquidauana sediou uma capacitação, na terça e quarta-feira (18 e 19) em Primeiros Socorros voltada a servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Participaram do treinamento assistentes sociais, psicólogos, coordenadores, atendentes e monitores que atuam diretamente no acolhimento de crianças, adolescentes e jovens.

O objetivo foi preparar os profissionais para agir em situações de emergência clínica ou traumática, prestando os primeiros cuidados até a chegada do atendimento especializado. Entre os temas abordados estavam engasgos, convulsões, quedas, fraturas, paradas cardiorrespiratórias, queimaduras, síncopes, sangramentos e sinais de acidente vascular cerebral (AVC).

A programação contou com aulas teóricas e práticas, permitindo a simulação de procedimentos adequados para diferentes ocorrências.

A capacitação foi conduzida pela enfermeira Vanessa Arce, responsável técnica do SAMU, com apoio do técnico de enfermagem Charles Cristiano Barbosa.

Segundo o coordenador do SAMU, Heverton Bastos, a formação busca ampliar a preparação dos profissionais da rede de acolhimento para o atendimento inicial em situações de risco.

