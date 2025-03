Profissionais de saÃºde de Aquidauana participam de oficina sobre cuidados com estomias

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau), realizou uma Oficina de Atualização em Cuidados com Estomias, em parceria com a Escola Técnica do SUS "Professora Ena de Araújo Galvão", na última sexta-feira (21).



O treinamento teve como objetivo aprimorar o conhecimento dos profissionais da rede pública de saúde, capacitando enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam diretamente com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



A oficina foi ministrada pela enfermeira estomaterapeuta Pryscilla Redigolo e abordou a importância do manejo correto dos estomas – aberturas cirúrgicas criadas para estabelecer uma comunicação entre um órgão interno e o meio externo. O cuidado adequado com esses pacientes é essencial para evitar complicações, como fístulas e infecções, que podem impactar a saúde e gerar custos com internações.



Com carga horária de 8 horas, o curso contribui para que a rede pública de saúde de Aquidauana esteja mais preparada para oferecer assistência qualificada aos pacientes estomizados.



A enfermeira-chefe do Núcleo de Educação Continuada da Saúde, Daniele Ferreira, destacou a importância da capacitação e agradeceu o apoio da equipe da SESAU e da gestão municipal.



“Agradecemos aos profissionais que participaram desse ciclo de atualização e, também, reiteramos nosso agradecimento pelo apoio da equipe da SESAU e do prefeito Mauro do Atlântico, que nos dá abertura para que possamos, através do Núcleo de Educação Continuada da Saúde, realizar as oficinas de atualização para os nossos profissionais que atuam no SUS em Aquidauana”, afirmou.

