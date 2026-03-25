Profissionais de saÃºde de Aquidauana recebem capacitaÃ§Ã£o da prefeitura

Durante a formaÃ§Ã£o, foram abordados temas como organizaÃ§Ã£o e planejamento das aÃ§Ãµes, vacinaÃ§Ã£o segura / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou mais uma etapa da capacitação voltada aos profissionais de enfermagem da rede municipal. A segunda turma participou da formação nos dias 24 e 25 de março, dando continuidade às ações de qualificação das equipes que atuam nas salas de vacina do município.

A capacitação teve como objetivo fortalecer o conhecimento técnico, qualificar os processos de trabalho e garantir mais segurança e eficiência na imunização da população.

Durante a formação, foram abordados temas como organização e planejamento das ações, vacinação segura – incluindo acolhimento, preparo e administração de imunizantes – e o Calendário Nacional de Vacinação. Os participantes também aprofundaram conhecimentos sobre a rede de frios e participaram de atividades práticas e troca de experiências, contribuindo para o aprimoramento das rotinas de trabalho nas unidades de saúde.

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