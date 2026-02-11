Profissionais de saúde de cinco municípios discutem SUS em Aquidauana

O encontro reuniu tutores e profissionais de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Bodoquena / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Profissionais de saúde de cinco municípios da região participaram na última segunda-feira (10) da Oficina Tutorial 1 (Ciclo 4) do projeto Planifica-SUS, realizada em Aquidauana. O encontro, conduzido por representantes do Hospital Israelita Albert Einstein e do Governo do Estado, teve como foco central a organização da Rede de Atenção à Saúde Mental.

A formação integra uma iniciativa nacional promovida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Ministério da Saúde. Em Aquidauana, a ação conta com a adesão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU).

O principal objetivo da capacitação é qualificar os profissionais para que a Atenção Primária à Saúde (APS) atue de forma resolutiva como coordenadora do cuidado. A proposta é melhorar os fluxos assistenciais, otimizar os processos de trabalho e garantir maior integração entre os pontos de atenção, com foco no acolhimento e acompanhamento dos pacientes com transtornos mentais.

A oficina foi ministrada por Geani Almeida, coordenadora de Saúde da Família e Ciclos de Vida e tutora estadual da APS, e por Shyrlei Estefania Dias, consultora da APS do Hospital Israelita Albert Einstein. Ambas conduziram os trabalhos de forma participativa, abordando estratégias para qualificar o cuidado em saúde mental dentro da realidade dos municípios.

O encontro reuniu tutores e profissionais de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Bodoquena, fortalecendo uma abordagem regionalizada e colaborativa. A troca de experiências entre os municípios é considerada essencial para a implementação efetiva das diretrizes do Planifica-SUS e para a construção de redes de saúde mais integradas e humanizadas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação permanente do SUS e com o fortalecimento da APS como porta de entrada e coordenadora do cuidado, especialmente em áreas estratégicas como a saúde mental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!