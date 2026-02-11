Profissionais de saúde de cinco municípios discutem SUS em Aquidauana

Oficina do Planifica-SUS teve como foco a organização da Rede de Atenção à Saúde Mental
O encontro reuniu tutores e profissionais de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Bodoquena / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Profissionais de saúde de cinco municípios da região participaram na última segunda-feira (10) da Oficina Tutorial 1 (Ciclo 4) do projeto Planifica-SUS, realizada em Aquidauana. O encontro, conduzido por representantes do Hospital Israelita Albert Einstein e do Governo do Estado, teve como foco central a organização da Rede de Atenção à Saúde Mental.
A formação integra uma iniciativa nacional promovida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Ministério da Saúde. Em Aquidauana, a ação conta com a adesão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU).
O principal objetivo da capacitação é qualificar os profissionais para que a Atenção Primária à Saúde (APS) atue de forma resolutiva como coordenadora do cuidado. A proposta é melhorar os fluxos assistenciais, otimizar os processos de trabalho e garantir maior integração entre os pontos de atenção, com foco no acolhimento e acompanhamento dos pacientes com transtornos mentais.
A oficina foi ministrada por Geani Almeida, coordenadora de Saúde da Família e Ciclos de Vida e tutora estadual da APS, e por Shyrlei Estefania Dias, consultora da APS do Hospital Israelita Albert Einstein. Ambas conduziram os trabalhos de forma participativa, abordando estratégias para qualificar o cuidado em saúde mental dentro da realidade dos municípios.
O encontro reuniu tutores e profissionais de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque e Bodoquena, fortalecendo uma abordagem regionalizada e colaborativa. A troca de experiências entre os municípios é considerada essencial para a implementação efetiva das diretrizes do Planifica-SUS e para a construção de redes de saúde mais integradas e humanizadas.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação permanente do SUS e com o fortalecimento da APS como porta de entrada e coordenadora do cuidado, especialmente em áreas estratégicas como a saúde mental.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luto
Antigo proprietário da tradicional Peixaria Colombo, Mudinho como era carinhosamente conhecido, será velado na Pax Universal de Aquidauana
Educação
Reconhecimento ocorre pela segunda vez consecutiva
Justiça
Instituições alinham estratégias para promover segurança e prevenir situações de vulnerabilidade social
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS