Programa Agora Tem Especialistas começa a atender em Aquidauana em 12 de junho

Exames de tomografia e ultrassom serão realizados no pátio da Sesau, mediante agendamento prévio pela Central de Regulação
Agência Brasil
A partir de sexta-feira, 12 de junho, Aquidauana recebe a carreta do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, ampliando o acesso da população a exames de tomografia e ultrassom. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.
Os atendimentos acontecerão no pátio da Sesau, localizado no prédio dos fundos da Prefeitura de Aquidauana, a partir das 9h. Os exames serão previamente agendados pela Central de Regulação.
A carreta é moderna e equipada com tecnologia de ponta. A tomografia é um exame de imagem que permite visualizar estruturas internas do corpo com alta precisão, auxiliando no diagnóstico de diversas doenças. Já o ultrassom é um exame de imagem não invasivo que utiliza ondas sonoras para avaliar órgãos e estruturas internas do corpo.
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento orienta que a população procure a Central de Regulação para realizar o agendamento dos exames.
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