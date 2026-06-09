Programa Agora Tem Especialistas começa a atender em Aquidauana em 12 de junho

Agência Brasil

A partir de sexta-feira, 12 de junho, Aquidauana recebe a carreta do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, ampliando o acesso da população a exames de tomografia e ultrassom. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Os atendimentos acontecerão no pátio da Sesau, localizado no prédio dos fundos da Prefeitura de Aquidauana, a partir das 9h. Os exames serão previamente agendados pela Central de Regulação.

A carreta é moderna e equipada com tecnologia de ponta. A tomografia é um exame de imagem que permite visualizar estruturas internas do corpo com alta precisão, auxiliando no diagnóstico de diversas doenças. Já o ultrassom é um exame de imagem não invasivo que utiliza ondas sonoras para avaliar órgãos e estruturas internas do corpo.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento orienta que a população procure a Central de Regulação para realizar o agendamento dos exames.

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