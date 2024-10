Programa "Energia Social: Conta de Luz Zero" inicia recadastramento em Aquidauana

Divulgação

O Programa Energia Social: Conta de Luz Zero, que tem sido um alívio financeiro essencial para famílias de baixa renda em Mato Grosso do Sul, iniciou nesta segunda-feira (14) a primeira semana de recadastramento, abrangendo 23 municípios, incluindo Aquidauana. O recadastramento, que vai até 20 de outubro, é importante para que os beneficiários mantenham o subsídio na conta de luz, evitando a perda do benefício a partir de janeiro de 2025.



Conforme a Secretaria de Estado de Assistência Social (Sead), que coordena o programa, os moradores de Aquidauana que utilizam o benefício podem realizar o recadastramento de forma prática pelo site oficial do programa (www.energiasocial.ms.gov.br), ou presencialmente no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e nas agências da Sanesul na cidade. Essa parceria com a Sanesul tem sido fundamental para atender quem enfrenta dificuldades de acesso à internet.



A titular da Sead, Patrícia Cozzolino, destaca a importância do recadastramento: “O recadastramento é fundamental para garantir que o benefício continue a ser destinado às famílias que realmente precisam. Aqueles que não atualizarem seus dados perderão o direito ao programa já em janeiro de 2025. Por isso, é essencial que todos os beneficiários se mobilizem e realizem o recadastramento o quanto antes.”



Além de Aquidauana, outros municípios participam da primeira etapa do recadastramento, como Anastácio, Corumbá, Miranda, Ladário e outros 18 municípios do estado. Para os beneficiários que não se recadastrarem neste período, o governo estadual já planeja ações em novembro e dezembro, estendendo o recadastramento às demais cidades.



Conta de Luz Zero: um apoio essencial



O Programa Energia Social: Conta de Luz Zero atende famílias que possuem unidades consumidoras de até 220 kWh mensais, beneficiando tanto áreas urbanas quanto rurais. Para continuar recebendo o subsídio, é necessário que as famílias cumpram critérios como renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo e a inscrição no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica.



As famílias que dependem do benefício em Aquidauana devem estar atentas ao recadastramento para garantir a continuidade do auxílio, que tem sido vital para o orçamento de milhares de lares. Além disso, quem não realizar o recadastramento dentro do prazo pode perder o subsídio, impactando financeiramente os beneficiários.



Para mais informações sobre o programa e os requisitos para participação, acesse o site da Sead (https://www.sead.ms.gov.br/programa-energia-social/).