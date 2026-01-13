Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 20:09

Programa estadual de castração retoma atividades em 2026 após atender 45 cidades

Em 2025, Aquidauana foi atendida em agosto e a ação foi considerada um sucesso

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 19:13

a caravana atua por regiões, considerando critérios de localização e densidade populacional / Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul retoma em janeiro de 2026 as ações da Caravana da Castração, programa itinerante que oferece cirurgias gratuitas de esterilização para cães e gatos. A primeira parada será em Eldorado na próxima quinta-feira, dia 15. A iniciativa chega após um ano de resultados expressivos em 2025, quando mais de 16,7 mil animais foram castrados em 45 municípios, entre os quais Aquidauana, atendida em agosto.

Coordenada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), a caravana atua por regiões, considerando critérios de localização e densidade populacional. Além da castração, são oferecidos serviços como microchipagem, medicação e acompanhamento pós-operatório.

“A regionalização garante agilidade, organização e qualidade nos atendimentos”, afirmou o superintendente Carlos Eduardo Rodrigues. Ele destacou que o programa também busca deixar um legado de conscientização: os municípios que recebem a caravana assumem o compromisso de implementar um calendário permanente de ações educativas sobre guarda responsável, adoção consciente e prevenção ao abandono.

Calendário de conscientização em andamento

Os 45 municípios atendidos em 2025 já iniciaram, em janeiro de 2026, a divulgação do Calendário de Conscientização e Proteção Animal, com campanhas mensais voltadas ao bem-estar animal. A iniciativa é parte da contrapartida exigida pelo programa estadual e será estendida aos demais municípios que receberem a caravana ao longo deste ano.

“A política pública precisa ir além da ação pontual. O calendário fortalece a educação continuada da população e contribui para prevenir maus-tratos e abandono”, disse o secretário Marcelo Miranda, titular da Setesc.

Até o final de 2026, a Caravana da Castração pretende alcançar 63 municípios em todo Mato Grosso do Sul. A medida que forem atendidos, cada cidade passará a integrar a rede de divulgação do calendário, ampliando o alcance das ações de proteção animal no estado.

