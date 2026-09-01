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Desenvolvimento econômico

Programa Fortalece Turismo promove capacitação e diálogo em Aquidauana

Iniciativa reúne empresários, poder público e associações em capacitações; encontros também discutem atualização do Plano Municipal de Turismo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/09/2026 às 17:00

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Primeiros encontros foram realizados na Sala do Empreendedor, instalada na Estação Ferroviária / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

Aquidauana iniciou uma nova etapa de ações voltadas ao fortalecimento da governança e do desenvolvimento econômico do setor turístico. Por meio do Programa Fortalece Turismo, empresários, profissionais, representantes do poder público e integrantes de associações participam de atividades de capacitação, diálogo e construção coletiva de estratégias para o município e a região.

Em Aquidauana, os primeiros encontros foram realizados na última semana, nos dias 27 e 28 de agosto, das 18h às 22h, na Sala do Empreendedor, instalada na Estação Ferroviária. A iniciativa é do Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul), por meio do programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Aquidauana, através das secretarias municipais de Gestão Estratégica e de Cultura e Turismo.

Ao todo, o Fortalece Turismo prevê 10 encontros destinados à capacitação e ao aprimoramento de empresários, profissionais, representantes do poder público, associações e outros integrantes ligados à atividade turística.

A proposta é fortalecer as lideranças locais, ampliar o conhecimento sobre o município e promover, de maneira participativa, a atualização das ações previstas no Plano Municipal de Turismo.

Durante as atividades, são abordados temas como governança, planejamento, gestão, oferta turística, sustentabilidade, promoção do destino e desenvolvimento de produtos e experiências.

Os encontros são conduzidos pelas facilitadoras Patrícia Felix e Dandara Medeiros, da Lab. Turismo Consultoria. Na primeira turma, cerca de 30 pessoas compuseram a programação, entre empresários, profissionais do setor, representantes do poder público e integrantes de associações.

Também participaram o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho; o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco; o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira; e a analista técnica do Sebrae/MS, Thainara Durso.

Durante a programação, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, destacou o momento de crescimento e consolidação vivido por Aquidauana na atividade. Segundo ele, o município apresenta avanços em segmentos como a rede hoteleira e a gastronomia, enquanto o programa contribui para integrar as iniciativas já desenvolvidas.

“Aquidauana já deixou de ser apenas um potencial turístico e vem se consolidando como um destino. Temos observado avanços na rede hoteleira, na gastronomia e em outros segmentos, e o Fortalece Turismo vem para somar esforços nessa caminhada”, pontuou Pepeu Fialho.

O secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, ressaltou a importância da integração entre os profissionais e investidores que atuam no setor.

“É importante que Aquidauana esteja conectada e que os investidores e profissionais do turismo estejam atualizados. Essa integração é fundamental para fortalecermos o setor como um todo”, destacou Alexandre Périco.

Já o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, destacou que a iniciativa busca promover formação e diálogo entre os diferentes segmentos envolvidos.

“O Fortalece Turismo é uma iniciativa que promove formação, diálogo e construção coletiva sobre governança, planejamento, gestão, oferta turística, sustentabilidade, promoção e desenvolvimento de produtos e experiências”, explicou.

A iniciativa reúne poder público e setor produtivo em torno da construção de estratégias para o desenvolvimento sustentável da atividade e a geração de novas oportunidades de negócios em Aquidauana.

Os próximos encontros devem buscar ampliar o diálogo entre os participantes e fortalecer a atuação conjunta, com foco na atualização das estratégias e na consolidação do município como destino turístico.

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