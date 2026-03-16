Programa LeÃ£o Amigo permite destinar parte do IRÂ a projetos para crianÃ§as em Aquidauana

O Pantaneiro/Arquivo

Seu Imposto de Renda pode transformar vidas das nossas crianças e adolescentes em Aquidauana. Com o programa Leão Amigo, contribuintes têm a oportunidade de destinar parte do Imposto de Renda devido para projetos sociais que beneficiam diretamente a infância e a juventude do município.

A iniciativa permite que pessoas físicas destinem até 3% do imposto devido, enquanto pessoas jurídicas podem doar até 1%. A doação é feita diretamente na declaração do Imposto de Renda e os recursos são repassados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que os aplica em projetos e ações voltados à garantia de direitos e à promoção do bem-estar de crianças e adolescentes.

A contribuição não gera custo extra para o contribuinte, que apenas direciona parte do imposto que já seria pago à Receita Federal para causas sociais no próprio município. Dessa forma, o recurso permanece na comunidade e fortalece iniciativas locais.

A Prefeitura de Aquidauana convida todos os contribuintes a conversarem com seus contadores e participarem dessa corrente do bem. Com o programa Leão Amigo, é possível transformar o Imposto de Renda em esperança e oportunidade para as futuras gerações.

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