Programa Peixe Sempre conquista duas importantes premiações no Pantanal Tech MS 2026

O Programa Peixe Sempre, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), foi um dos grandes destaques da programação científica do Pantanal Tech MS 2026, conquistando duas das mais importantes premiações do II Encontro Técnico-Científico do Pantanal Tech MS.

O trabalho "Produção de proteína aquática na Serra do Amolar: desempenho zootécnico e viabilidade econômica sob restrição alimentar", de autoria de Maria Eduarda Vasconcelos Mendes da Silva, Victor Hugo Benassi Mendez, Alysson Martins Wanderley, Rubia Mara Gomes Acunha e Cristiane Fátima Meldau de Campos Amaral, recebeu o prêmio de Melhor Resumo Científico do Rural Sustainable Development Congress (RSD), reconhecimento concedido aos trabalhos de maior relevância científica apresentados durante o congresso.

Além dessa conquista, o estudo alcançou o maior reconhecimento da programação científica ao ser escolhido como o Melhor Trabalho do II Encontro Técnico-Científico do Pantanal Tech MS, recebendo o Prêmio Prof.ª Dra. Luisa Melville Paiva. A premiação é concedida ao trabalho de maior destaque entre os vencedores das categorias científicas do evento, consagrando a pesquisa como a principal produção científica apresentada nesta edição.

As conquistas reforçam a excelência dos trabalhos desenvolvidos pela equipe do Peixe Sempre, evidenciando o compromisso com a inovação, a produção de conhecimento e o fortalecimento da piscicultura sustentável no Pantanal.