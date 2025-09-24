Programa Saúde na Escola chega na Fazenda Santana, em Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana

A Escola Pantaneira na Fazenda Santana em Aquidauana, recebeu uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE), que promoveu uma série de atividades voltadas para o bem-estar físico, mental e social dos alunos, na última sexta-feira, 19.

A equipe multidisciplinar contou com a participação de profissionais como psicóloga, nutricionista, assistente social e cirurgiã-dentista, que abordaram temas essenciais para a saúde das crianças e adolescentes.

Entre os principais assuntos tratados destacaram-se a alimentação saudável, o combate ao bullying e o uso abusivo das telas digitais, com reflexões sobre “o que me enfraquece e o que me fortalece”.

Os alunos participaram ainda da atividade “Árvore da Vida”, que contribuiu para a criação de um ambiente positivo e acolhedor. A cirurgiã-dentista realizou orientações sobre saúde bucal, reforçando a importância dos cuidados diários para a prevenção de doenças.

Além disso, a equipe da vigilância epidemiológica esteve presente para atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes.

A Coordenadoria da Mulher também marcou presença com uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, feminicídio e violência contra a mulher, conscientizando alunos, professores e familiares sobre os direitos das mulheres e a importância da proteção contra a violência.

