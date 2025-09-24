Programa Saúde na Escola chega na Fazenda Santana, em Aquidauana

A equipe multidisciplinar contou com a participação de profissionais como psicóloga, nutricionista, assistente social e cirurgiã-dentista
Prefeitura de Aquidauana
A Escola Pantaneira na Fazenda Santana em Aquidauana, recebeu uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE), que promoveu uma série de atividades voltadas para o bem-estar físico, mental e social dos alunos, na última sexta-feira, 19.
A equipe multidisciplinar contou com a participação de profissionais como psicóloga, nutricionista, assistente social e cirurgiã-dentista, que abordaram temas essenciais para a saúde das crianças e adolescentes.
Entre os principais assuntos tratados destacaram-se a alimentação saudável, o combate ao bullying e o uso abusivo das telas digitais, com reflexões sobre “o que me enfraquece e o que me fortalece”.
Os alunos participaram ainda da atividade “Árvore da Vida”, que contribuiu para a criação de um ambiente positivo e acolhedor. A cirurgiã-dentista realizou orientações sobre saúde bucal, reforçando a importância dos cuidados diários para a prevenção de doenças.
Além disso, a equipe da vigilância epidemiológica esteve presente para atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes.
A Coordenadoria da Mulher também marcou presença com uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, feminicídio e violência contra a mulher, conscientizando alunos, professores e familiares sobre os direitos das mulheres e a importância da proteção contra a violência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia
Corpos de vítimas de queda de avião permanecem no IML em Aquidauana
Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal
FAB investiga queda de avião que matou quatro pessoas
Serviços
Estudante de Engenharia de Produção sofre de esquizofrenia e foi visto pela última vez no bairro Amambaí
Saúde
Produtos não podem ser fabricados nem comercializados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS