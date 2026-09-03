Programa Saúde Rural terá consultas e exames gratuitos em Aquidauana

Ação é promovida pelo Senar/MS / Divulgação

A população rural de Aquidauana terá acesso a consultas e exames gratuitos durante o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, que será realizado no dia 12 de setembro (sábado), a partir das 07h, no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Emília Alves Nogueira.

A ação é promovida pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul), com apoio institucional da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e parceria do Sindicato Rural de Aquidauana, Câmara Municipal e Prefeitura de Aquidauana.

Os atendimentos contemplarão as áreas de urologia, ginecologia, dermatologia, pediatria, oftalmologia e clínica geral, além da realização de exames gratuitos.

Para participar, os pacientes interessados devem procurar o agente comunitário de saúde das ESFs (Estratégias de Saúde da Família) Izaura Baes, Nova Aquidauana ou Trindade para realizar a inscrição.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população rural aos serviços de saúde, oferecendo atendimento em diferentes especialidades em um único local.

O CMEI Emília Alves Nogueira fica localizado na avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana.

