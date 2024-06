Programação da Pantaneta é divulgada

Pantaneta

O entusiasmo pela Pantaneta já está tomando conta mesmo antes do segundo semestre começar. Com a revelação da programação completa para os dias 13 e 14 de setembro, muitos já estão se preparando para os grandes momentos que virão.



Conforme o portal Campo Grande News entre as atrações anunciadas, estão nomes como É o Tchan, Rogerinho, Felipe Amorim, Psirico, Gersinho e a dupla Diego e Arnaldo. Desde o seu retorno em 2022, após alguns anos de pausa, a festa em Aquidauana se tornou uma das mais aguardadas. E neste ano, promete despertar muita nostalgia, especialmente com a presença do É o Tchan.



A banda baiana continua a animar o público com seu repertório nostálgico, incluindo hits como "Melô do Tchan", lançado em 1995 sob o nome "Gera Samba". Essa música é marcada por sua coreografia clássica, conhecida por várias gerações.



Além disso, o repertório inclui sucessos como "Põe põe", "Bota a cara no sol" e "Tchan na Selva".



Os interessados podem adquirir o abadá a partir de R$ 160 através do site pantaneta.com.