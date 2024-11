Projeto AABB Comunidade encerra em Aquidauana com sentimento de gratidão

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

O encerramento do Projeto AABB Comunidade, em Aquidauana, marcou a manhã de quinta-feira (28), com sentimento de gratidão e alegria em meio a despedida.

Durante toda a manhã, os alunos se divertiram com brincadeiras, guloseimas e, antes do almoço, realizaram apresentações musicais e homenagens.

Realizado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a FENABB (Federação Nacional das Associações Atléticas do Banco do Brasil), o projeto acontece na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Aquidauana e atende crianças residentes em Aquidauana, com idade entre 06 a 14 anos, de terça a sexta-feira, no período matutino.

A secretária de Educação, Luzia Cunha, assistiu as apresentações e ao fazer uso da palavra destacou. "Parabenizo vocês pela apresentação belíssima e por concluírem o ano letivo desse projeto com alegria".

E voltando-se para a equipe do projeto disse: "estamos felizes de ver que a parceria FENABB, Prefeitura de Aquidauana e AABB deu certo, com esse resultado positivo e bonito. Parabéns a toda equipe! Desejo um Natal abençoado a todos vocês!", enfatizou Luzia Cunha.

A coordenadora Patrícia Vargas, ao fazer uso da palavran, agradeceu a presença da secretária Luzia, da vereadora eleita Wilsandra Beda e o apoio que o projeto recebe do prefeito Odilon, da SEMED e Banco do Brasil.

"Se tudo deu certo, foi porque tínhamos na linha de frente um gestor que nos incentivou e cuidou de todos com muito zelo. O Prefeito Odilon nunca mediu esforços para que os projetos sociais caminhassem como devem ser, por isso nossa equipe sempre deu o melhor para garantirmos um resultado positivo. Agradecemos de coração a todos que nos ajudaram durante esse ano", finalizou Patrícia Vargas.