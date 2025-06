Projeto Aquidança realiza audições em escolas de Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Entre os dias 16 e 18 de junho, o projeto Aquidança realizou uma série de atividades em escolas da Rede Municipal de Ensino de Aquidauana. A iniciativa tem como objetivo promover o acesso à arte e incentivar o desenvolvimento educacional, cultural e social de crianças e adolescentes por meio da dança.



As ações foram desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).



Durante a programação, estudantes das escolas municipais Erso Gomes, Cel. Antônio Trindade e CAIC Antônio Pace assistiram a apresentações de Ballet Clássico, Neoclássico e Dança Clássica de Repertório.



Além dos espetáculos, o projeto também promoveu audições para o preenchimento de 20 vagas destinadas a jovens talentos interessados em iniciar a formação em dança. As seletivas foram conduzidas pela professora Mayara Martins, responsável pelas aulas no Studio Mayara Martins, onde os selecionados receberão bolsas de estudo.



A professora destacou a importância do projeto como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. O secretário de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, acompanhou as apresentações no CAIC Antônio Pace e também enfatizou o potencial da iniciativa como oportunidade para jovens talentos do município.



A secretária de Educação, Wilsandra Béda, ressaltou a relevância da presença da arte nas escolas como parte da formação integral dos alunos e da criação de novos espaços de descoberta.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!