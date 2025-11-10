Projeto Aquidavôlei promove ação do Novembro Azul em Aquidauana

O encontro aconteceu na quadra da Pestalozzi e contou com palestra ministrada pelo Dr. Elton de Almeida Vieira
O Projeto Aquidavôlei, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Aquidauana, realizou na sexta-feira (7) uma atividade voltada à campanha Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.
O encontro aconteceu na quadra da Pestalozzi e contou com palestra ministrada pelo Dr. Elton de Almeida Vieira, médico da rede federal de saúde. Ele abordou a importância dos exames preventivos, do diagnóstico precoce, além de orientações sobre sintomas e cuidados gerais com a saúde masculina.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no país, sendo mais frequente em pessoas acima dos 65 anos, que representam cerca de 75% dos casos registrados.
A ação contou com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, e dos coordenadores do projeto, os professores Wilson Luis dos Santos e Carmem Malei.
Como parte da programação, foram realizados jogos amistosos entre as equipes Aquidavôlei, Top Vôlei e Viver Ativo, nos naipes masculino e feminino, promovendo integração e incentivo à prática esportiva como medida de cuidado com a saúde.
Ao final, foi realizado um sorteio de brindes entre os participantes, encerrando a atividade com a participação da comunidade esportiva local.
