Projeto Bandeiras e Rodovias realiza palestras em Aquidauana

Divulgação

Dando continuidade à “Campanha Maio Amarelo 2023”, a Prefeitura de Aquidauana, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou na tarde desta terça-feira (9), uma oficina no CMA Emília Alves Nogueira, no bairro Nova Aquidauana.

Participaram da oficina os alunos do 5º ano, do período vespertino, da escola municipal e teve como tema, as colisões veiculares nas rodovias de Mato Grosso do Sul, com destaque para o grande número de mortes dos animais silvestres nas rodovias do Estado, entre eles, o tamanduá-bandeira.

Os alunos do CMA Emília Alves Nogueira participaram de uma atividade lúdica sobre o tema, com a finalidade de alertá-los sobre o número de animais mortos nas rodovias do Estado, já que as crianças serão os motoristas do futuro.

Já no período noturno, a oficina foi realizada na Escola CAIC Antônio Pace, com os alunos do EJA. Os educadores do ICAS apresentaram equipamentos de pesquisa, que ajudam na conservação da biodiversidade regional e, como os dados da pesquisa, auxiliam nas tomadas de decisão da direção defensiva.

A oficina foi ministrada pelos educadores ambientais Bárbara Nascimento e Leonardo Vicente, do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), de Campo Grande. que por meio do projeto Bandeiras e Rodovias desenvolve ações educativas, com o objetivo de reduzir as colisões veiculares com a fauna silvestre.

O diretor-executivo de Trânsito, Flávio Gomes Filho e a coordenadora municipal de Educação do Trânsito, Ana Maria Cipro, juntamente com a equipe do DEMUTRAN, estão coordenando essas ações educativas em relação ao trânsito de Aquidauana e suas temáticas.