10 de MarÃ§o de 2026 • 15:08

Futuro

Projeto Bombeiros do AmanhÃ£ inicia atividades de 2026 em Aquidauana atendendo 40 crianÃ§as

Iniciativa da Prefeitura em parceria com o Corpo de Bombeiros oferece atividades socioeducativas, primeiros socorros, judÃ´, nataÃ§Ã£o e mais

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 13:03

O projeto Bombeiros do AmanhÃ£ Ã© uma importante ferramenta de inclusÃ£o social / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de segunda-feira (9), o quartel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana deu início às atividades de 2026 do projeto Bombeiros do Amanhã. A iniciativa atende 40 crianças com idades entre 8 e 12 anos e é desenvolvida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Ao longo do ano, as crianças e adolescentes participantes terão acesso a uma variedade de atividades socioeducativas que contribuem para a formação cidadã e o desenvolvimento pessoal. A programação inclui instruções de primeiros socorros, disciplina, música, judô, espanhol e natação, proporcionando aprendizado e novas experiências em um ambiente estruturado e acolhedor.

O prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da primeira-dama Vera Lúcia e do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, visitou o quartel do Corpo de Bombeiros para dar as boas-vindas aos alunos do projeto. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

O projeto Bombeiros do Amanhã é uma importante ferramenta de inclusão social, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e aprendizado para crianças em situação de vulnerabilidade, além de fortalecer os vínculos comunitários e institucionais. A parceria entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros garante a continuidade dessa ação que transforma vidas e forma cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro.

