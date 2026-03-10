Projeto Bombeiros do AmanhÃ£ inicia atividades de 2026 em Aquidauana atendendo 40 crianÃ§as

Iniciativa da Prefeitura em parceria com o Corpo de Bombeiros oferece atividades socioeducativas, primeiros socorros, judÃ´, nataÃ§Ã£o e mais
O projeto Bombeiros do AmanhÃ£ Ã© uma importante ferramenta de inclusÃ£o social / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
Na manhã de segunda-feira (9), o quartel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana deu início às atividades de 2026 do projeto Bombeiros do Amanhã. A iniciativa atende 40 crianças com idades entre 8 e 12 anos e é desenvolvida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Corpo de Bombeiros.
Ao longo do ano, as crianças e adolescentes participantes terão acesso a uma variedade de atividades socioeducativas que contribuem para a formação cidadã e o desenvolvimento pessoal. A programação inclui instruções de primeiros socorros, disciplina, música, judô, espanhol e natação, proporcionando aprendizado e novas experiências em um ambiente estruturado e acolhedor.
O prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da primeira-dama Vera Lúcia e do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, visitou o quartel do Corpo de Bombeiros para dar as boas-vindas aos alunos do projeto. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.
O projeto Bombeiros do Amanhã é uma importante ferramenta de inclusão social, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e aprendizado para crianças em situação de vulnerabilidade, além de fortalecer os vínculos comunitários e institucionais. A parceria entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros garante a continuidade dessa ação que transforma vidas e forma cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
PolÃcia
Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta segunda-feira
Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em Aquidauana
Dois jovens sÃ£o presos por trÃ¡fico de drogas em Aquidauana
Acidente
Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Colombo com a Rua Major Gama, na regiÃ£o central
PolÃcia
A ocorrÃªncia foi registrada na Rua Major Gama com a Rua Rio Grande do Norte, no bairro GuatÃ³s
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS