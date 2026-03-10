Projeto Bombeiros do AmanhÃ£ inicia atividades de 2026 em Aquidauana atendendo 40 crianÃ§as

O projeto Bombeiros do AmanhÃ£ Ã© uma importante ferramenta de inclusÃ£o social / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de segunda-feira (9), o quartel do Corpo de Bombeiros de Aquidauana deu início às atividades de 2026 do projeto Bombeiros do Amanhã. A iniciativa atende 40 crianças com idades entre 8 e 12 anos e é desenvolvida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Ao longo do ano, as crianças e adolescentes participantes terão acesso a uma variedade de atividades socioeducativas que contribuem para a formação cidadã e o desenvolvimento pessoal. A programação inclui instruções de primeiros socorros, disciplina, música, judô, espanhol e natação, proporcionando aprendizado e novas experiências em um ambiente estruturado e acolhedor.

O prefeito Mauro do Atlântico, acompanhado da primeira-dama Vera Lúcia e do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, visitou o quartel do Corpo de Bombeiros para dar as boas-vindas aos alunos do projeto. A presença das autoridades reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

O projeto Bombeiros do Amanhã é uma importante ferramenta de inclusão social, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e aprendizado para crianças em situação de vulnerabilidade, além de fortalecer os vínculos comunitários e institucionais. A parceria entre a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros garante a continuidade dessa ação que transforma vidas e forma cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!