Projeto Bombeiros do Amanhã se destaca em Aquidauana e Anastácio

O Projeto Bombeiros do Amanhã, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul nos municípios de Aquidauana e Anastácio, vem se destacando como uma importante iniciativa de formação cidadã, disciplina e fortalecimento de valores entre crianças e adolescentes.

Realizado em parceria com as prefeituras municipais, o projeto oferece diversas atividades educativas, esportivas, recreativas e de orientação social, proporcionando aos participantes experiências voltadas ao respeito, responsabilidade, convivência em grupo e amor à comunidade.

Durante as atividades, os alunos participam de instruções de ordem unida, noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes, educação ambiental, atividades físicas, práticas esportivas, recreação, além de orientações sobre cidadania, ética, respeito à família e valorização da escola.

Um dos momentos de destaque do projeto é a execução dos hinos do município, do Estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, prática que busca estimular o dever cívico, o patriotismo, o respeito aos símbolos nacionais e a disciplina entre os participantes.

O Projeto Bombeiros do Amanhã também aproxima as crianças e adolescentes das instituições públicas, fortalecendo vínculos sociais e contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da vida em sociedade.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça que investir na educação, no civismo e na prevenção é uma das formas mais importantes de construir um futuro melhor para toda a comunidade.