Projeto Bombeiros do Amanhã têm aulas de canoagem na Lagoa Comprida

Toda sexta-feira, a tranquilidade das águas da Lagoa Comprida, em Aquidauana, se transforma em cenário de aprendizado, diversão e superação para as crianças do Projeto Bombeiros do Amanhã. Elas participam de aulas gratuitas de canoagem, realizadas no período da manhã, como parte da proposta pedagógica do projeto.



A atividade vai além da prática esportiva: proporciona contato com a natureza, desenvolvimento da autoconfiança, espírito de equipe e incentivo à disciplina e cooperação, valores essenciais trabalhados no dia a dia do projeto.



As aulas são ministradas pelo educador físico Diego Orsi, com apoio dos professores Bruno Amorim e Leandro Lúcio, sempre com acompanhamento de monitores para garantir total segurança às crianças.



“Elas estão aprendendo noções básicas de entrada e saída de caiaque, técnicas de remada e postura, com todo suporte e segurança”, explica Diego Orsi.



A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), do Governo do Estado, da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e do Clube de Regatas de Aquidauana (CRA).



Segundo a coordenadora do projeto, Gleise Laine da Silva, a canoagem integra o processo educativo de forma completa: “Vai muito além do esporte. Ensina disciplina, cooperação e respeito pelo meio ambiente. E o mais importante: as crianças se divertem enquanto aprendem.”



O Projeto Bombeiros do Amanhã é desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, e atende crianças em situação de vulnerabilidade social com ações educativas, esportivas e sociais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!