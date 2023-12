Projeto Cegonha reúne mães para uma manhã de aprendizado

Mulheres se reuniram no CRAS / Assessoria/ Divulgação

Ontem, 30, foi uma manhã diferente e especial para as mamães gestantes assistidas pelo CRAS II, localizado no Bairro Nova Aquidauana.

Marcando o encerramento do Projeto Cegonha, as gestantes ouviram atentamente as palestrantes Liz Arima Pellegrino – médica pediatra, falou sobre a importância do aleitamento materno, do teste do pezinho e do planejamento familiar.

A assistente social Cecilia Mussi Espíndola lembrou da importância de deixar tudo organizado para o momento do parto, desde a higienização das roupas do bebê, bem como, da documentação pessoal da futura mamãe e também em casos que a gestante irá realizar a laqueadura, estar junto o documento de autorização.

Antes de saborearem o café da manhã preparado pela equipe do CRAS II, instruídas pelo educador físico da equipe Multidisciplinar Victor Lélis, as gestantes fizeram atividades físicas indicadas para elas, inclusive, aprenderam técnicas de alongamento.

Presente no encerramento que contemplou as mamães com “Kits Bebê”, confeccionados pelo projeto de extensão do Núcleo de Geração de Emprego e Renda “Mãos de Fada”, a secretária da Assistência Social – Josilene Rodrigues desejou uma boa gestação e bençãos para as mamães.

“Desejo que vocês tenham saúde agora e pós-parto. Dizer que foi fundamental termos essa parceria com a Saúde, através da equipe multidisciplinar, porque com certeza essas atividades e palestras que fazem tem um valor de conhecimento importante”, afirmou a secretária Josilene.

A assessora especial Rose Bossay, levou um recado da primeira-dama Maria Eliza: “parabenizo a todas por terem participado dos encontros, terem feito o pré-natal e trago o abraço da primeira-dama que deseja a vocês uma boa hora, que o bebê de vocês venha com saúde e que possam ter junto a família de vocês boas festas!”.