A iniciativa itinerante garante inclusÃ£o, acesso a direitos e mais proximidade do poder pÃºblico com a populaÃ§Ã£o indÃ­gena / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A população indígena da Terra Indígena Taunay/Ipegue, em Aquidauana, recebeu recentemente uma importante ação de cidadania com a realização do Projeto Cidadania Indígena. A iniciativa do Cartório Eleitoral de Aquidauana (10ª Zona/TRE) contou com a parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Receita Federal e da Prefeitura de Aquidauana.

A ação teve como objetivo facilitar o acesso da comunidade indígena à emissão, regularização e atualização de documentos essenciais, como Título de Eleitor, CPF e Carteira de Identidade, além de oferecer orientações e esclarecimento de dúvidas sobre serviços públicos.

A realização do atendimento diretamente nas aldeias e comunidades é considerada fundamental, já que muitas famílias vivem em localidades distantes da sede do município, o que muitas vezes dificulta o acesso a serviços básicos de cidadania. A iniciativa itinerante garante inclusão, acesso a direitos e mais proximidade do poder público com a população indígena.

Números do atendimento

Durante a ação, foram realizados 664 atendimentos nas comunidades e no distrito. O balanço por localidade foi o seguinte:

- Aldeia Água Branca: 254 atendimentos

- Aldeia Lagoinha: 155 atendimentos

- Distrito de Taunay: 255 atendimentos

As comunidades beneficiadas incluíram as aldeias Água Branca, Lagoinha, Bananal, Morrinho e Imbirussu, além da população do Distrito de Taunay.

Segundo o diretor do Cartório Eleitoral de Aquidauana, Fábio Dantas, a procura pelos serviços demonstrou a importância da iniciativa para a região.

“Atendemos a comunidade das aldeias Água Branca, Lagoinha, Bananal, Morrinho e Imbirussu e também a população do Distrito de Taunay. Um quantitativo enorme de atendimentos, muita procura e isso foi muito positivo. Agradeço aos parceiros, sobretudo, a prefeitura pelo suporte logístico para que a ação acontecesse”, afirmou.

Apoio logístico

A Prefeitura de Aquidauana contribuiu com o suporte logístico para a realização da ação, organizando o espaço de atendimento e disponibilizando transporte para as equipes e a estrutura necessária para o funcionamento dos serviços nas comunidades.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições parceiras em levar serviços públicos até as comunidades, promovendo cidadania, inclusão social e garantindo que todos tenham acesso aos seus direitos, independentemente da distância em que vivem em relação aos centros urbanos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!