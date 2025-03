Projeto de contraturno escolar em Aquidauana ainda tem vagas abertas

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana está com vagas abertas.

A apresentação do projeto aconteceu na noite de segunda-feira (10), na nova sede do projeto, no Centro Comunitário José da Portuguesa, Bairro Jardim Aeroporto.

O evento contou com a presença da primeira-dama Vera Lúcia Batista, Clériton Alvarenga (secretário de Assistência Social), Anderson Meireles (chefe de gabinete), além de coordenadores da SAS.

O secretário de Assistência Social - Clériton Alvarenga apresentou a equipe do SCFV para a comunidade presente e frisou a importância dos pais confiarem na equipe e apoiarem a participação dos seus filhos no projeto.

A primeira-dama destacou a importância dos projetos com atenção voltada para as crianças. “Fico feliz em estar aqui, temos que cuidar das nossas crianças e neste local elas vão ter oportunidades do convívio social e fortalecer ainda mais os vínculos familiares”, afirmou.

O projeto SCFV oferecerá atividades diversificadas no contraturno escolar para crianças e adolescentes, na faixa etária de 06 a 15 anos. O projeto oferece refeições e transporte para os alunos no Busão Social.

Dentre as atividades, os alunos terão: aulas de música, esportes, gincanas, reforço escolar e outras ações voltadas para a socialização e formação cidadã deles que serão os futuros adultos.

"Estamos aqui de portas abertas para receber as crianças, temos uma equipe qualificada e vamos oferecer um bom trabalho para todos. Vamos ter várias atividades desta forma fortalecendo a socialização de nossas crianças ", disse o coordenador do projeto SCFV, Edvaldo Neves.

O SCFV inicia as atividades com 46 alunos no turno vespertino e cerca de 30 matriculados para o matutino.

VAGAS ABERTAS -

O SCFV ainda tem vagas abertas. Os pais ou responsáveis interessados em matricular as crianças ou adolescentes de 06 a 15 anos, devem procurar o seu CRAS de referência, munidos de documentos pessoais do aluno e comprovante de residência.