26 de Janeiro de 2026 • 12:41

Cidadania

Projeto de Férias da Prefeitura leva brincadeiras e lazer à Lagoa Comprida

A iniciativa integra a programação de férias organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 12:13

O parque da Lagoa Comprida será palco das brincadeiras para as crianças / O Pantaneiro/Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana promove na terça-feira, 27 de janeiro, uma manhã especial de atividades recreativas para as crianças durante as férias escolares. O projeto, que ocorrerá no Parque da Lagoa Comprida, visa oferecer diversão, socialização e momentos de lazer em um ambiente seguro e ao ar livre.

A ação é voltada para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 14 anos. As atividades estão programadas para o período das 7h30 às 11h e incluirão uma variedade de jogos, brincadeiras coletivas e dinâmicas planejadas para estimular a convivência e a alegria entre os participantes.

A iniciativa faz parte da programação de férias organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, buscando proporcionar um espaço de entretenimento saudável e acessível para a comunidade. A participação é gratuita e aberta a todas as crianças dentro da faixa etária indicada, sem necessidade de inscrição prévia.

Os organizadores reforçam o convite para que as famílias levem suas crianças para aproveitar a manhã de atividades. O evento representa mais uma oportunidade de utilizar o Parque da Lagoa Comprida, um dos principais espaços de lazer da cidade, para ações comunitárias que fortalecem os vínculos sociais e promovem o bem-estar da população infantil.

