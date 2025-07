Projeto de saúde em Aquidauana promove bem-estar com nutrição

AGECOM

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe Multidisciplinar (e-Multi), desenvolve o projeto NutriAção – Quando nutrir é transformar. A ação acontece semanalmente no polo da e-Multi e busca melhorar a saúde da população por meio da alimentação saudável e do cuidado integral.

O projeto foi criado com base na Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade (LCSO) e tem como objetivo ir além do controle de peso, promovendo escuta, acolhimento e educação em saúde. As atividades são voltadas tanto para adultos quanto para o público infantojuvenil.