Projeto de Saúde Mental para Servidores é finalizado em Aquidauana

Gabriela Bernardes

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por meio da Vigilância em Saúde do Trabalhador, concluiu na última sexta-feira (30), na sede do CRAS I, bairro Nova Aquidauana, um projeto voltado à saúde mental dos servidores públicos.

Durante todo o mês de maio, o projeto realizou atividades com equipes do CRAS I, CRAS II, CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além da Unidade de Acolhimento e da Secretaria Municipal de Assistência Social. No encerramento, a psicóloga Isadora Martins ministrou uma palestra destacando a importância do cuidado psicológico para o bom desempenho dos servidores no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.