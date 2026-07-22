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Saúde

Projeto Elos do Cuidado capacita profissionais da saúde em Aquidauana

Iniciativa reúne enfermeiros e técnicos de enfermagem para aprimorar atendimento a pacientes com doenças crônicas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 13:37

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Etapa de capacitação do Projeto Elos do Cuidado aconteceu nesta terça-feira / Divulgação Agecom/Thaís Mendes

Profissionais da atenção primária à saúde de Aquidauana participaram, nesta terça-feira (21), de mais uma etapa de capacitação do Projeto Elos do Cuidado. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde e Saneamento).

Com a participação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, a capacitação teve como foco o fortalecimento da assistência prestada a pacientes com doenças crônicas, contribuindo para a integração das equipes e o aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

Projeto Elos do Cuidado reforça capacitação de profissionais da atenção primária de Aquidauana2

Idealizado pela médica cardiologista Dra. Paola Barbero, o projeto busca fortalecer a linha de cuidado dos pacientes crônicos por meio da organização dos atendimentos, da integração entre os profissionais e da capacitação permanente das equipes da rede municipal.

Durante o encontro, foram apresentadas estratégias para o acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares, com destaque para a importância da atuação conjunta de enfermeiros e técnicos de enfermagem no monitoramento, acolhimento e orientação dos usuários.

Projeto Elos do Cuidado reforça capacitação de profissionais da atenção primária de Aquidauana3

Além do aperfeiçoamento técnico, o Projeto Elos do Cuidado também incentiva ações voltadas à prevenção, promoção da saúde e educação em saúde, com o objetivo de oferecer um atendimento mais humanizado, contínuo e resolutivo, que contribua para melhorar a qualidade de vida da população.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thaís Mendes

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