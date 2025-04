Projeto leva mensagem de fé e esperança às ruas de Aquidauana

Divulgação

Um grupo de evangelismo formado por pastores, jovens e adolescentes esteve mobilizado no centro de Aquidauana, com o propósito de transmitir uma mensagem de fé, esperança e amor por meio do projeto Detram (Departamento de Evangelismo e Transmissão da Rede de Amor Missionária). A ação aconteceu na manhã do último sábado (5), das 8h às 11h e contou com a participação de cerca de 20 pessoas, entre elas os pastores Gideão Cabral, Geruza Cabral e Natanael Machado.



Durante a mobilização, foram distribuídos livros com mensagens de positividade e fé, reforçando a importância de Cristo na vida das pessoas. Os participantes também utilizaram cartazes com frases impactantes sobre o amor de Jesus, buscando alcançar corações em um momento em que muitos enfrentam depressão, ansiedade, dores, aflições, enfermidades e falta de esperança.



“Vivemos dias difíceis, mas temos a certeza de que Jesus é a solução para todo dilema do homem. Em Cristo encontramos vida, amor, alegria, paz e o verdadeiro caminho”, destacou o pastor Natanael Machado durante a ação.



Com o lema “Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, o projeto tem como proposta atuar um sábado por mês, levando às ruas louvor, palavra e oração, fortalecendo a espiritualidade e promovendo a esperança.



A iniciativa contou com o apoio do Detran-MS, Prefeitura de Aquidauana e Demutran, demonstrando a união entre fé, comunidade e instituições públicas em prol de um bem maior: levar o amor de Jesus às pessoas.

