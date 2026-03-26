Projeto MÃ£e Coruja Ã© iniciado no CRAS I em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou na terça-feira (25) o Projeto Mãe Coruja, voltado para gestantes atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS I), na Vila São Pedro.



A proposta prevê a realização de encontros ao longo do ano, com palestras, orientações e atividades voltadas ao acompanhamento das gestantes.



No primeiro encontro, foi realizado o acolhimento das participantes e uma roda de conversa para troca de experiências.



A atividade contou com a participação da coordenadora do CRAS I, Raqueline Weis, da técnica de serviço social Thayane Bezerra, da assistente social Sandra Cristina Amorim, representante do órgão gestor, além da equipe do CRAS I.



O projeto inclui ações voltadas ao acompanhamento das gestantes atendidas pela unidade.